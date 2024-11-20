يعود لاعب سكان الجزيرة ألكسندر رومانوف إلى التشكيلة بعد إصابة في الجزء العلوي من الجسم

كالجاري ، ألبرتا – اتخذ سكان الجزيرة أخيرًا الخطوة الأولى الكبيرة نحو التعافي مرة أخرى يوم الثلاثاء حيث عاد ألكسندر رومانوف من إصابة في الجزء العلوي من الجسم ليلعب مباراته الأولى منذ أكثر من أسبوعين ضد فريق Flames.

كان رومانوف يتجه نحو العودة من إصابة في الجزء العلوي من الجسم طوال هذه الرحلة المكونة من خمس مباريات، وانضم إلى الفريق للتدريب في إدمونتون الأسبوع الماضي بقميص غير ملامس وتخلص منه في الأيام الأخيرة.

بينما لا يزال سكان الجزيرة ينتظرون مات برزال وأنتوني دوكلير وآدم بيليش ومايك رايلي – ولم يبدأ أي منهم في التزلج حتى الآن – يمكن القول إن رومانوف، الذي انضم مجددًا إلى أفضل ثنائي دفاعي مع نوح دوبسون، هو أهم قطعة في المجموعة.

تزلج الروسي في الساعة 21:04 في الخسارة 2-1 بركلات الترجيح أمام فريق Flames، مسجلاً ثماني ضربات عالية الفريق بالإضافة إلى زوج من التسديدات على الشبكة.

قال دوبسون: “لقد بدا رائعًا”. “لقد قمت بعمل جيد. ليس من السهل البقاء في الخارج لفترة طويلة من الزمن. عند عودتي، اعتقدت أنه يبدو جيدًا، وقدم مسرحيات. كان من الجميل استعادته.”

كتأثير الدومينو لعودة رومانوف، اصطدم إشعياء جورج بالزوج الثاني مع رايان بولوك. ذهب سكوت مايفيلد إلى الزوج الثالث مع دينيس تشولوفسكي، بينما خرج جرانت هوتون من التشكيلة باعتباره خدشًا صحيًا.

قبل أن يغيب عن 10 من 11 مباراة قبل يوم الثلاثاء، تولى رومانوف عباءة أفضل لاعب دفاعي لسكان الجزيرة، بمتوسط ​​21:37 على الجليد وأظهر نموًا مستمرًا بعد حملة 2023-24 القوية.

في حين أن ظهور جورج غيّر المعادلة على الخط الأزرق لسكان الجزيرة، فإن استعادة رومانوف الذي يجيد الدقائق – وهو أيضًا في أعلى وحدة تنفيذ ضربات الجزاء – يعد بمثابة تنفس الصعداء للفريق الذي قضى أكثر من أسبوعين في الدفاع عن دفاعه. جنبا إلى جنب مع الشريط اللاصق والغراء.

قال مات كوروناتو من كالجاري، وهو من مواليد جرينلاون، نيويورك، إن المباراة ضد آيلاندرز كانت محاطة بدائرة في التقويم بعد أن نشأ وهو يشجع الفريق.

قال كوروناتو البالغ من العمر 22 عاماً: “كان (اللاعب) المفضل لدي هو نيك ليدي، في الواقع”، مما جعل الجميع في الغرفة يشعرون بأنهم كبار السن. “كنت ألعب D عندما كنت صغيرًا، لذلك كنت دائمًا أحب التزلج.”

لعب كوروناتو مؤخرًا في خط فريق Flames العلوي جنبًا إلى جنب مع ميكائيل باكلوند وبليك كولمان، وسجل خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين حتى الآن هذا الموسم.

قال رايان هوسكا مدرب فلايمز: “لا يزال لديه الكثير من التبجح الهجومي مع كرة الصولجان، لكنني أعتقد الآن أنه مع المكان الذي نستخدمه فيه، يمكنه التأثير على الأشياء داخل اللعبة”. “الأوقات الرئيسية في المباراة، ميكائيل وبليك أو على الجليد، وهذا يعني أنه موجود هناك، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على أنه على هذا الخط، فلنبقيه هناك.” إنه هناك لأنه قام بعمل جيد وحصل على قدر إضافي من الوقت الممتع.

قال روي إن “كل شيء سار على ما يرام” فيما يتعلق بعملية قلب رايلي. يخرج رجل الدفاع إلى أجل غير مسمى بعد اكتشاف مشكلة في القلب أثناء اختبار الارتجاج.