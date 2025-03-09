يعود مايك رايلي في الجزيرة أخيرًا للعب بعد جراحة القلب

سان خوسيه ، كاليفورنيا – كان العرق لا يزال يتشبث بوجه مايك رايلي ، وهو يكتشف شعره ، حيث قام بتفصيل الأشهر الأربعة الماضية بعد أن خرج من الجليد صباح يوم السبت.

كان يتنفس بشدة – ضخ الدم ، وعمل القلب. هذه معجزات صغيرة ، النوع الذي تلاحظه فقط بعد أن يخبرك الطبيب بأن شيئًا ما قد يكون متوقفًا.

قد يلاحظهم رايلي الآن لبقية حياته.

وقال رايلي ، الذي قام سكان الجزيرة بتنشيط الاحتياطي المصاب بجروح طويل الأجل صباح يوم السبت ويمكن أن يلعب قريبًا للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في القلب: “لقد كان الأمر صعبًا”. “هناك الكثير من الوقت. شعرت وكأنني العام الماضي عندما وصلت إلى هنا ، حصلت على حب اللعبة قليلاً بعد سنة صعبة مع فلوريدا. عندما وصلت إلى هنا العام الماضي ، اعتقدت أن الأمور سارت على ما يرام ، كان الأمر رائعًا ، وسوف تبني هذا العام.

“ربما متحمس كما كنت أذهب إلى عام في وقت ما. من الواضح 10 ، 11 مباراة ، يستغرق الأمر 180. لذلك فهو صعب.

“الكثير من الوقت على يدي. يجب أن تجد طريقة لقتل بعض الوقت. بالنسبة لي أصعب شيء لم أستطع السفر. لذلك كان أنا فقط معظم الوقت. كان صعبا. كان والدي يأتي زيارة عدة مرات ، أخت أخت. فقط أشياء صغيرة من هذا القبيل تعني الكثير. لقد كان لدي الكثير من الناس ، والكثير من المعجبين. ممتن للغاية لذلك ، الناس في ركني. “

بدأ كل هذا بارتجاج ، عندما طرقت رايلي إلى الجليد من قبل الأردن غرينواي في الأول من نوفمبر ضد السيوف ولم يستيقظ.

لقد تم تنسيقه ، وكان أقرب شيء إلى تشخيص إيجابي في تلك الليلة هو بو هورفات قائلاً إن الفريق قد أخبر أن رايلي كان يتحدث.

لم ينتهي هذا الأمر بالسوء الذي يمكن أن يكون عليه ، مع تعافي رايلي في غضون بضعة أسابيع.

وسط العملية ، على الرغم من ذلك ، أظهرت الاختبارات خللًا في القلب ، وقد تم الاحتفاظ بتفاصيلها.

لقد تطلب الأمر إجراء عملية جراحية ، وعلى الرغم من إخبار رايلي-وتواصل سكان الجزيرة على الفور-أنه لن يكون الأمر مهنيًا ، أو حتى قضية طويلة الأجل ، فإن هذه الأشياء هي ، بطبيعتها ، مرعبة.

وقال رايلي قبل فوزه 4-2 على أسماك القرش: “من الواضح أنني كنت سأرى متخصصًا في رأسي”. “وبعد ذلك ، فإن شيئًا ما يخرج بعد يوم ، وهو شيء كان مرتبطًا بالقلب ، كان الأمر سحقًا. فقط عندما حصلت على كل هذه الأخبار ، كان الأمر كثيرًا “.

عاد رايلي على الجليد في منتصف ديسمبر ، ومعظمهم من التزلج من تلقاء نفسه.

بدأ الاتصال مؤخرًا ، وبدأ السفر عندما ذهب سكان الجزيرة إلى بوسطن قبل بضعة أسابيع.

على الرغم من أنه لم يلعب ضد أسماك القرش بعد تنشيطه يوم السبت – لا توجد خطة نهائية حتى الآن عندما سيعود ، لكن لا يبدو أنه سيظهر في أي ألعاب أثناء وجود سكان الجزيرة في كاليفورنيا – سيلعب هذا الموسم.

قال رايلي: “أشعر أنني مستعد للعب”. “لم أتمكن من السفر هذا العام ، لذلك هذه هي في الأساس أول رحلة على الطريق. إنه شعور جيد. زملاء الفريق كانوا هناك. إنه أمر صعب عندما لا يمكنك السفر مع الفريق. كان هناك بعض الطفرات حيث سأكون الرجل الوحيد ، وهو أمر صعب.

“من الواضح أننا أصيبنا بالكثير من الإصابات. في بعض الأحيان سأكون مع رجل آخر أو اثنين (مرة أخرى في لونغ آيلاند). بمجرد أن يعودوا من الرحلة ، يسألون ويسألون ورؤية كيف أفعل ، مما يجعلني أشعر بجزء منه. من الواضح أنه شعرت بحالة جيدة حقًا. “

هناك أسئلة للهوكي هنا ، والتي تبدو سخيفة تقريبا للقلق في هذه الحالة.

كيف تناسب رايلي خط أزرق أصبح الآن في تسعة عمق شيء لا يمكن الإجابة عليه بعد.

كما سيبدو كما سيبدو بعد أربعة أشهر من الجليد.

مجرد فعل ما زال هنا هو انتصار ساحق.

قال رايلي: “لقد كان الكثير من العمل والكثير من غير المعروف في بعض الأحيان لمعرفة متى سأعود إلى هنا”. “بالنسبة لي ، مهنتي كلها ، لم تكن الإبحار السلس في بعض الأحيان. لقد أصبح عثرة أخرى في الطريق. من الواضح أن هذا كله مرتبط بالصحة ، ووضع رأسك لأسفل ، واستمر في العمل ، بصراحة. هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني التحكم فيه هو موقفي ، تعال إلى حلبة التزلج بابتسامة على وجهي. سيكون مميزًا جدًا (للعب مرة أخرى). “

بدون بروك نيلسون ، فإن سكان الجزيرة لديهم ندرة من المهاجمين.

لديهم أيضا فائض من المدافعين ، مع تسعة في القائمة النشطة اعتبارا من يوم السبت بعد تنشيط رايلي.

لذا ، توقع بعض الدوران الثقيل في النهاية الخلفية ، ربما يكون اللعب الديناميكي المعاكس في المقدمة خلال آخر 21 مباراة للموسم.

للفوز يوم السبت على أسماك القرش ، التي افتتحت رحلة من ثلاث مباريات عبر كاليفورنيا ، خرج سكوت مايفيلد وسكوت بيرونوفيتش وريلي ، مع استعادة آدم باكفيست بعد فوزه يوم الثلاثاء على الطائرات.

في الوقت الحالي ، يبدو أن الديناميكي هو أنه عندما يريدون سكان الجزيرة جريمة ، فإنهم يذهبون مع Boqvist ، الذين يمكنهم الدخول في الاندفاع واللعب على Power Play.

عندما يكون تفضيلهم للحجم والاستقرار ، فإنهم يذهبون مع Mayfield.

مات مارتينواس تنشيط IR بالإضافة إلى رايلي.

لم يتم تنشيط ماركوس هوجبيرغاس بعد ، رغم أنه واصل التزلج مع الفريق صباح يوم السبت.