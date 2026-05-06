يعود مايك ماكاجنان إلى الظهور مع إيجلز بعد سبع سنوات من إطلاق الطائرات

بعد سبع سنوات من آخر وظيفة له في المكتب الأمامي في اتحاد كرة القدم الأميركي، عاد مايك ماكاجنان إلى الدوري.

أعلن الفريق أن فريق إيجلز قد عين المدير العام السابق لشركة Jets كمدير تنفيذي شخصي. ويأتي القرار في نفس اليوم الذي قامت فيه فيلادلفيا بترقية آدم بيري إلى منصب مساعد المدير العام.

بدأ ماكاجنان مسيرته المهنية في دوري كرة القدم الأمريكية بشكل جدي في عام 1994 وتنقل بين الأدوار الكشفية المختلفة مع واشنطن وتكساس، وتولى دور مدير الكشافة الجامعية مع هيوستن في الفترة من 2011 إلى 2014.

في يناير 2015، تم تعيينه من قبل Jets لتولي دور المدير العام، وبعد ساعات، انضم إليه تود باولز، الذي تولى منصب المدرب الرئيسي بعد أن طرد الفريق ريكس رايان.

أثبت موسم 2015 أنه يمثل علامة عالية للترادف، حيث أنهى فريق Jets 10-6 تحت هجوم قوي بقيادة رايان فيتزباتريك وإريك ديكر وبراندون مارشال، لكنه غاب عن التصفيات في الأسبوع الأخير من الموسم بفضل الخسارة أمام بيلز بقيادة رايان في بوفالو.

ذهب Jets 5-11 في الموسمين التاليين ثم قام بصياغة QB Sam Darnold من جامعة جنوب كاليفورنيا مع الاختيار رقم 2 في عام 2018 قبل الانتهاء 4-11. سُمح لـ Maccagnan بقيادة مسودة NFL 2019 – حيث قاموا بالتدخل الدفاعي لـ Quinnen Williams في الجولة الأولى – ولكن تم طردهم بعد ثلاثة أسابيع.

قال المالك وودي جونسون إن الأمر استغرق “بعض الوقت” للتوصل إلى القرار الذي جاء بعد الإبلاغ عن احتكاك بين ماكاجنان والمدرب الجديد آدم غاز.

وقال جونسون للصحفيين بعد القرار: “كلما نظرت أكثر، أدركت أنني أريد المضي قدمًا”. “فقط من خلال التعمق في المنظمة، ومن خلال التعمق في هذا الموسم بالذات، أدركت مدى افتقار هذه المنظمة بطرق معينة.

“هذا ليس قرارًا كان من الممكن أن أتخذه في نهاية الموسم. لقد فعلت ذلك مع تود. لم أستطع مع مايك.”

ومن الملائم أن الرجل الذي استبدل ماكاجنان في النهاية بالطائرات، جو دوجلاس، تمت ترقيته أيضًا من قبل النسور يوم الأربعاء ليكون نائب الرئيس الأول لأفراد اللاعبين.