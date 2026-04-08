يعود مظهر فريق يانكيز الجديد بعد كارثة مارلينز

ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كانت لعبة Yankees Bullpen ذات المظهر الجديد جيدة بما فيه الكفاية – على الأقل ليس بعد.

بعد بعض الإشارات الواعدة، حقق الجمع بين جيك بيرد وريان ياربرو شوطًا ثامنًا مرعبًا في خسارة يوم الأحد أمام ميامي.

ولكن في الفوز 5-3 يوم الثلاثاء على A’s، اجتمع أربعة من المخففين – بما في ذلك بيرد – لرمي أربع جولات بدون أهداف بعد أن استمر كام شليتلر في خمس جولات فقط.

ستستمر الأسئلة حتى يثبتوا العكس، خاصة مع وجود الكثير من الأذرع التي تلعب أدوارًا غير معتادين عليها.

بيرد وبرنت هيدريك وفرناندو كروز وديفيد بيدنار أوصلوا فريق يانكيز إلى خط النهاية وساعدوهم على تجنب خسارة المباريات المتتالية لأول مرة هذا الموسم.

عندما سُئل قبل المباراة عما إذا كان لدى فريق يانكيز المسكنات لإنجاز المهمة أو ما إذا كانوا بحاجة إلى بعض المساعدة الخارجية، قال آرون بون: “آمل أن يكونوا هناك”.

وأضاف: “أعتقد أنهم جميعًا، إلى حد ما، قدموا عرضًا فعالاً حقًا.”

لكن بون أقر أيضًا أنهم “خاضوا بعض المباريات الصعبة”.

من الواضح أن الوحدة، التي خسرت ديفين ويليامز ولوك ويفر أمام ميتس في وكالة حرة في فترة الإجازة، هي عمل قيد التقدم.

قال بون: “أشعر أن لدينا بعض الإجابات الجيدة”.

وتستمر عملية ظهور رماة معينين لوظائف مختلفة، حيث يتعين على بعض الرماة “اقتطاع الأدوار وكسب الأدوار”، وفقًا للمدير.

يبقى أن نرى ما إذا كان Camilo Doval يمكن أن يكون رجل إعداد موثوقًا به أو أن Bednar يمكنه إنهاء المباريات على مستوى عالٍ في The Bronx.

لم يحقق بيرد وهيدريك الكثير من النجاح بعد في التخصصات.

يوم الثلاثاء ، كانوا جيدين بما يكفي للسماح لما كان تشكيلة يانكي الهادئة بجمع نفسها معًا لضمان أن يكون قاع المركز الثامن بأربعة أشواط كافياً لتحقيق النصر.

وعلى الرغم من أنهم أبقوا الحروف “A” خارج اللوحة، إلا أنهم لم يكونوا مثاليين تمامًا.

بيرد، الذي تولى مسؤولية شليتلر ليبدأ المركز السادس – بدلاً من الوصول إلى مكان ذو نفوذ أعلى كما فعل يوم الأحد – تخلى عن أغنية منفردة لتايلر سودرستروم قبل أن يضرب برنت روكر ويخرج جاكوب ويلسون.

ذهب بون بعد ذلك إلى هيدريك الأيسر، الذي سار لورانس بتلر قبل أن يتعافى ليتأرجح ماكس مونسي.

نجا هيدريك من المشي في المقدمة إلى Met السابق جيف ماكنيل في المركز السابع بزوج من الضربات وبعض المساعدة من كروز الذي أنهى الشوط.

وتجول كروز في مسيرتين في الجزء العلوي من المركز الثامن – شطب مونسي لينهي الشوط بمتسابقين – ليحافظ على عجز يانكيز في جولتين.

ثم انقض هجوم يانكيز أخيرًا على A’s – واليانكي السابق مارك ليتر جونيور – في الجزء السفلي من الشوط لأربعة أشواط، أبرزها هوميروس أميد روزاريو ذو الثلاثة أشواط، لمنح بيدنار فرصة لإغلاق المباراة.