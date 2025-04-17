يعود يانكيز إلى المنزل الثاني كفريق طريق في السلسلة مقابل الأشعة

في أعقاب فوز يانكيز 4-3 على أفراد العائلة المالكة في سلسلة خاتمة ، قفز يانكيز في رحلة إلى منزلهم الثاني.

فقط لن يكون منزلهم الثاني ولن يبدو أنه قد ترك وراءه لبدء موسم 2025.

تُحتل Rays حاليًا جورج م. شتاينبرنر فيلد في تامبا ، فلوريدا ، منذ استادهم في سانت بطرسبرغ ، تروبيكانا فيلد ، تضررت بشدة من إعصار ميلتون في أكتوبر.

سيعود يانكيز إلى تامبا لأول مرة هذا الموسم لسلسلة من أربع مباريات ضد منافسهم في القسم وقال آرون بون إنه شعر بالإثارة من فريقه لرؤية الجو الجديد.

وقال بون قبل فوزه يوم الأربعاء: “أعتقد أننا متحمسون للخروج من الطائرة في منتصف الليل الليلة في الهواء الدافئ. سيكون ذلك ممتعًا”. “سيكون من المثير للاهتمام العودة. أنا فضولي ، لقد رأيته على شاشة التلفزيون ويبدو وكأنه بيئة جيدة وكل شيء. لذا ، نتطلع إلى العودة إلى هناك. لسوء الحظ ، علينا أن نذهب إلى جانب الزوار ، لكنني متأكد من أنها ستكون مختلفة بعض الشيء ، فريدة من نوعها بعض الشيء ، لكنني أعتقد أن هناك شيئًا نتطلع إليه قليلاً.”

وقد خضع الملعب منذ ذلك الحين تحول. تم استبدال حروف “Yankees” على الجدار العالي على طول الخط الأساسي الأول.

يضم نادي النادي مزيجًا فاتحًا وأصفر من الألوان مع علامة “منزل الأشعة” ، وشعار الدائرة العلوية فوق لوحة النتائج في الملعب الخارجي قد اتخذ على “TB”.

تظهر إحصائيات الموسم المبكرة جورج م. شتاينبرنر فيلد أكثر من حديقة ضاربة.

في نفس أبعاد ملعب Yankee ، فهو حاليًا أكثر ملعبًا مواتًا في الحادي عشر الأكثر هجومًا بنسبة ستة في المائة أكثر من غيره ، وفقًا لما ذكره Metric لمكولك Park Savant في لعبة البيسبول.

مع تحرك الموسم ويتحول الطقس في فلوريدا ، يمكن أن تزيد الأرقام.

قال بون يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الملعب لا يزال يتم اكتشافه من قبل كل فريق عندما سئل عما إذا كان قد سمع ما هو عليه في البطولات الكبرى.

وقال “في أي وقت كنت في ملعب جديد ، تحاول أن تكون منطقية”. “أوه ، هل ستطير الكرة؟ أليس كذلك؟ ما هو غير ذلك؟ ما هو غير ذلك؟ أعتقد أن الناس ربما لا يزالون يحاولون صنع هذه المستحضرات. ترى عددًا من الركض المنزلي في يوم واحد ، كما تعتقد ،” أوه ، ستكون كذلك “. … حسنًا ، سنرى.