يعود Caitlin Clark من الإصابة مع وابل من “Bonkers” المكون من 3 نقاط للحمى

رياضة
يعود Caitlin Clark من الإصابة مع وابل من "Bonkers" المكون من 3 نقاط للحمى

عادت كيتلين كلارك – وهي تشبه نفسها القديمة.

سجلت نجمة حمى إنديانا 14 نقطة في إطلاق نار 5 مقابل 7 في الربع الأول يوم السبت ضد الحرية ، لكنها ركلتها حقًا مع ثلاث مرات في غضون 38 ثانية في Gainbridge Fieldhouse.

غاب كلارك عن ألعاب الحمى الخمس الماضية مع رباعي متوترة ، أول مسابقات جلست منذ المدرسة الثانوية.

قبل المباراة يوم السبت ، أوضحت كلارك أنها مستعدة للذهاب الكامل.

“لماذا سأكون هناك للعب 20 دقيقة؟” قالت للصحفيين. “أنا هناك للفوز وأعطي كل ما لدي لهذا الفريق.”

كانت تبدو حادة كما كانت دائمًا في الإطار الأول ، لا سيما أسفل الامتداد ، حيث ضربت ثلاثة رميات ثلاثية-اثنتان منها تتجاوز 30 قدمًا.

ليس من المستغرب ، أن كلارك سوبرفان ومؤسس بارستول الرياضي ديف بورتنوي ، كانا سعداء في بداية كلارك السريعة.

“Caitlin ذاهب Bonkers !!!!!!!!” كتب على X خلال الربع الأول.

دخلت اللعبة بمتوسط ​​19 نقطة و 9.3 تمريرة وستة كرات مرتدة لكل لعبة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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