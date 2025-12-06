يعود OG Anunoby بقوة إلى تشكيلة نيكس في دقائق محدودة

حافظ نيكس على نفس نسبة الفوز بدون OG Anunoby كما نشروا معه هذا الموسم، لكنهم رحبوا بكل سرور بعودة جناحهم الدفاعي في مباراة ليلة الجمعة.

وسجل أنونوبي 11 نقطة في 23 دقيقة خلال عودته من شد في أوتار الركبة اليسرى في الفوز 146-112 على جاز آت ذا جاردن.

وقال أنونوبي بعد المباراة: “لم يكن الأمر ممتعًا أو مؤسفًا، لكنني حاولت فقط المساعدة بأي طريقة ممكنة، وأن أكون إيجابيًا وأتحدث مع زملائي في الفريق”. “أريد أن أحظى بلحظات متفجرة، وأن أتكيف، وأعود إلى طبيعتي الطبيعية.”

وفاز نيكس 6-3 في المباريات التسع التي غاب عنها أنونوبي منذ تعرضه للإصابة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني أمام هيت.

جوش هارت، الذي بدأ الموسم بالخروج من مقاعد البدلاء حتى تم تهميش أنونوبي، ظل في التشكيلة الأساسية لمايك براون، مع عودة مايلز ماكبرايد إلى مقاعد البدلاء.

أنونوبي، الذي تم السماح له بالاتصال يوم الأربعاء، بلغ متوسطه 15.8 نقطة وسدد 39.2 بالمائة من مدى 3 نقاط في أول 12 مباراة له بينما كان يدافع بانتظام عن أفضل هدافي الفريق المنافس.

وكان هارت وماكبرايد قد بدأا المباريات الأخيرة مع غياب الحارس المخضرم لاندري شاميت أيضًا بسبب إصابة في الكتف.

كانت التشكيلة التي تضم أنونوبي وهارت وجالين برونسون وكارل أنتوني تاونز وميكال بريدجز هي التشكيلة الأكثر استخدامًا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب توم ثيبودو.

قال براون: “لقد لعبوا بشكل جيد معًا العام الماضي. لذلك نظرت إلى ذلك”. “لكن مرة أخرى، أنا لست مؤيدًا كبيرًا لبدء اللاعبين الخمسة الذين سينهون المباراة، سواء كان ذلك صحيحًا أم خطأ. بالنسبة لي، من ينهي اللعبة هو صفقة أكبر بكثير. ولكن في نهاية اليوم، إذا كان هناك شيء أفضل لفريقنا، فسأحاول السير في هذا الاتجاه”.

سجل جوردان كلاركسون رميتين ثلاثيتين وسجل 16 نقطة في أول مباراة له ضد الجاز بعد أن غادر الفائز السابق بجائزة أفضل رجل في العام يوتا ووقع مع نيكس خلال الصيف.

قال مدرب الجاز ويل هاردي: “الأردن هو واحد من هؤلاء”. “إنه مبدع للغاية، ولديه عقل فنان تقريبًا، وعليك أن تتركه يرحل. لا يمكنك التحكم في كل التفاصيل الدقيقة لكل حيازة لأنه بعد ذلك ينتهي الأمر بكما إلى الإحباط. أعتقد أنني أخبرت JC ذات مرة أنه عندما شعر باللحظة وبدأ الأمر، سنتراجع جميعًا، بما في ذلك أنا، ونسمح له بالعزف المنفرد على الجيتار. ولكن بعد ذلك طلبت فقط أن يعزف أغنية نعرفها جميعًا في 75 بالمائة من اللعبة.”

كان ووكر كيسلر (الكتف) وجورج نيانج (القدم) خارجًا لموسيقى الجاز.