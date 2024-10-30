يعوض جليبر توريس لاعب يانكيز خطأه السابق مع هوميروس الكبير في وقت متأخر

جاء جليبر توريس بانفجار هائل في الجزء السفلي من الشوط الثامن من اللعبة 4 من بطولة العالم ليلة الثلاثاء ليمنح فريق يانكيز أخيرًا بعض مساحة التنفس التي هم في أمس الحاجة إليها حيث مددوا موسمهم ليوم واحد بفوز 11-4 في ذا برونكس.

جاء ذلك بعد بداية مهتزة للمباراة بالنسبة لتوريس، الذي لم يتلق أي إصابة في أول أربع ضربات له من نقطة الصدارة ثم ارتكب خطأً في الدفاع مما ساعد في خسارة يانكيز شوطًا عندما كانوا يتشبثون بالتقدم في إحدى المباريات. كان عليهم الفوز.

رميته البطيئة إلى أنتوني فولبي في القاعدة الثانية في الشوط الخامس سمحت لفريق دودجرز بالتسجيل في جولة، حيث تغلب فريدي فريمان المعوق على اللعب المزدوج المحتمل في نهاية الشوط.

سجل تومي إيدمان في المسرحية ليقطع تقدم اليانكي بجولة واحدة.

لكن توريس عوض أكثر من ذلك مع هوميروس ثلاثي الأشواط في المركز الثامن مما جعل فريق يانكيز يتقدم 10-4.

وقال توريس: “إنه شعور جيد أن تكون قادرًا على المساعدة الليلة”. “كان لدينا لاعبين في القاعدة ولم نسجل في أول مباراتين. كان علينا أن نغير ذلك.”

ما تحول من الموقف الذي ربما يكون فيه آرون بون قد طلب من لوك ويفر الحصول على آخر سبع نقاط من المباراة قبل مباراة إقصاء محتملة أخرى، أصبح بمثابة انفجار متأخر إلى حد ما، لذلك دخل تيم مايزا في المركز التاسع لإنهاء المباراة و امنح ويفر بعض الراحة ليوم الأربعاء.

وقال أنتوني ريزو: “الإضافة وإخراج ويفر من المباراة غيّر كل شيء بالنسبة لنا وسيساعدنا (الأربعاء).” “كان هذا هو الجزء الأكبر من تلك الجولة على أرضه.”

أظهر يوم الثلاثاء كيف يمكن أن تكون تجربة توريس بالنسبة لفريق يانكيز، حيث ارتكب أكثر من نصيبه العادل من الأخطاء الذهنية طوال مسيرته، لكن مضربه لديه دائمًا القدرة على تغيير اللعبة.

كان توريس سيئًا في معظم فترات النصف الأول من الموسم، لكنه استجاب بشكل جيد للانتقال إلى نقطة الصدارة وانتعش بقوة في الشوط الثاني.

لقد أتبع ذلك بـ ALDS قوي ضد العائلة المالكة ومن ثم عرض أفضل في ALCS مقابل كليفلاند، لكنه استمر في ارتكاب الأخطاء في الميدان.

ذهب المدير آرون بون إلى حد وضع توريس على مقاعد البدلاء خلال الموسم واستدعى آرون جادج لاعب القاعدة الثاني، الذي غالبًا ما يستجيب بفترات من اللعب القوي.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

وعلى شفا الإقصاء، افتقر توريس إلى السرعة اللازمة للقيام برمي سريع لفولبي مع اندفاع فريمان إلى أسفل الخط ليتغلب على رمية فولبي في المركز الأول.

تخلص فريمان، الذي عاد أيضًا للمباراة السادسة على التوالي في بطولة العالم، من كاحله المصاب ليصل إلى المركز الأول في الوقت المناسب، بعد أن تم استدعاؤه في البداية من قبل حكم القاعدة الأول تشاد فيرتشايلد.

مع تراجع التقدم بعد أن قاد ويل سميث الشوط مع هوميروس من لويس جيل، حصل فريق يانكيز على تأمين من أوستن ويلز، الذي تعمق ليبدأ الجزء السفلي من المركز السادس.

ثم وضع توريس فريق دودجرز بعيدًا إلى الأبد في المباراة الرابعة في المركز الثامن.