يعيد العمالقة الركلة المحجوبة لـ TD ليحققوا الفوز على Seahawks

سياتل – هذا أبعد ما يمكن أن يذهب إليه العمالقة عن وطنهم، وقد أثبتت الرحلة عبر البلاد أنها كانت بمثابة تحويل ممتع للفريق الذي عاد إلى منزله وهو يبحث ويشعر بتحسن كبير تجاه نفسه وآفاقه لهذا الموسم.

قبل أن يتمكن العمالقة من وضع أرجلهم تحتهم يوم الأحد، فقد تخلوا عن هبوط يصعب تصديقه على مسافة 101 ياردة في ما كان بمثابة انعكاس للثروة بمقدار 14 نقطة.

كان من الممكن أن يردع العمالقة ولكن بدلاً من ذلك، سيطروا لفترات طويلة، وحصلوا على لعب قديم من لاعب الوسط دانييل جونز وخرجوا بانتصار مستحق 29-20 على سي هوكس في لومين فيلد.

لقد فعل العمالقة (2-3) ذلك بدون مالك نابرز، المتلقي الواسع، ودون البدء في الركض للخلف ديفين سينجليتاري.

كان عليهم الارتجال في الهجوم وقد فعل المدرب براين دابول ذلك بكل ثقة، ووثق بالشباب الذين لم يفعلوا الكثير في المباريات الأربع الأولى.

اكتسب اللاعب الصاعد Tyrone Tracy 129 ياردة متسارعة وكان الطرف الصاعد الضيق Theo Johnson جزءًا من الهجوم التمريري.

ألقى جونز (23 من 34، 257 ياردة) تمريرات لمس إلى Wan’Dale Robinson و Darius Slayton ولم يقلب الكرة.

سلايتون، الذي شغل دور اللعب الكبير لنابرز، كان لديه ثمانية مسكات لمسافة 122 ياردة.

احتاج العمالقة إلى موقف دفاعي نهائي للصمود، حيث تولى فريق Seahawks، المتخلف 23-20، المهمة قبل 1:40 من نهاية المباراة.

لقد وصلوا إلى نطاق المرمى الميداني ولكن مع بقاء 55 ثانية متبقية ، توصل العمالقة إلى لعب ضخم على فرق خاصة.

اصطف جيسون مايرز لمحاولة هدف ميداني بمسافة 47 ياردة لربط المباراة، لكن أشعيا سيمونز قفز وصنع الكتلة.

تم التقاط الكرة بواسطة برايس فورد ويتون، الذي تسابق لمسافة 60 ياردة للهبوط لتحويل التوتر إلى فرحة للعمالقة.

كانت النتيجة 10-10 في الشوط الأول وبدا كما لو أن Seahawks سيضرب أولاً في الربع الثالث، لكن Deonte Banks أجبر DK Metcalf على ارتباك واستعاد اللاعب الصاعد Tyler Nubin على خط العمالقة الذي يبلغ طوله 26 ياردة.

لقد كانت مجموعة من الأشياء القصيرة حتى ذلك الحين، حيث أطلق جونز كرة موضوعة بشكل مثالي على الجانب الأيمن لسلايتون لمسافة 41 ياردة وأتبع ذلك بتسديدة من 30 ياردة، حيث تغلب سلايتون على تري براون بشدة.

وهذا وضع العمالقة في المقدمة 17-10.

لعبت البنوك على Metcalf في المركز الثالث لإيقاف حملة سياتل وسحب هدف مايرز الميداني البالغ 48 ياردة فريق Seahawks في غضون 17-13 في منتصف الربع الثالث.

أدى ركض تريسي لمسافة 25 ياردة إلى هدف جريج جوزيف الميداني بمسافة 31 ياردة لتوسيع تقدم العمالقة إلى 20-13.

قام مايك ماكدونالد، مدرب العام الأول لفريق Seahawks، برمي النرد وخرج فارغًا في مقامرة ضخمة في وقت مبكر من الربع الرابع.

كان المركز الرابع والواحد على خط سياتل 35 ياردة وبدلاً من رمي الكرة بعيدًا، أبقى ماكدونالد هجومه في الملعب.

ثبت أنه قرار سيئ، حيث اقتحم بريان بيرنز كيس جينو سميث، مما أعطى العمالقة الكرة في الدقيقة 27.

أدى ذلك إلى الهدف الميداني الثالث لجوزيف، وهو تسديدة من 24 ياردة لتوسيع تقدم العمالقة إلى 23-13 مع بقاء 11:54.

وصل Dexter Lawrence، بأداء وحش آخر، وKayvon Thibodeaux إلى سميث للحصول على كيس 10 ياردات في المركز الثالث من حيازة Seahawks التي تلت ذلك.

لا شيء يأتي بسهولة بالنسبة للعمالقة، على الرغم من ذلك، قام سميث بتجميع مسافة 95 ياردة، وضرب Jaxon Smith-Njigba في تمريرة لمس 11 ياردة مع بقاء 2:09 لتضييق نطاق العمالقة إلى 23-20.

ذهب العمالقة ثلاث مرات، ولم يستغرقوا سوى 29 ثانية من الساعة، مما أعطى سياتل فرصة أخيرة.

وصل فريق Seahawks إلى نطاق المرمى الميداني لكن الكتلة أنقذت العمالقة.

لقد كان تحولًا لا يمكن تصوره تقريبًا في أواخر الربع الأول والذي حول ما كان ينبغي أن يكون دافعًا مثيرًا للعمالقة وتقدمًا مبكرًا إلى عجز صادم 7-0.

حصل إريك جراي على تمريرتين على الشاشة لمسافة 37 ياردة لمساعدة فريقه في تحقيق الهدف الأول على خط 5 ياردات.

ركض جراي لمسافة ياردتين، وركض جونز على الحارس لمدة سنتين وتم إيقاف الكرة إلى جراي دون مقابل، مما أدى إلى وضع موقف رابع وبوصة.

بدلاً من أن يحاول جونز التسلل، تم توجيه المكالمة مرة أخرى إلى جراي ووقعت الكارثة.

حاول لاعب العام الثاني على التوالي القفز في طريقه، وتم إيقافه بعيدًا عن خط المرمى وفقد الكرة بسبب ضربة من الظهير جيروم بيكر.

انحرفت الكرة إلى منطقة النهاية، حيث كان الأمان Rayshaw Jenkins موجودًا ليلتقطها.

للحظة، تجمد الجميع – الجميع، باستثناء جينكينز، الذي تسابق بالكرة خارج منطقة النهاية وركض بسرعة عرضية تقريبًا في الملعب، دون أن يلاحقه أحد.

لقد دخل في رحلة عودة متعثرة لمسافة 101 ياردة للهبوط وكل هذا العمل الجيد الذي قام به العمالقة أدى إلى وجع القلب.

ويُحسب لهم أن العمالقة لم يسمحوا لهذا الزخم الهائل بالتأرجح لردعهم.

لقد حصلوا على الكرة وحركوها 81 ياردة في ثماني مسرحيات ، حيث التقط تيرون تريسي 27 ياردة أثناء الركض وقام جونسون بسحب 22 ياردة في حفل استقبال.

ضرب جونز روبنسون في رمية التهديف من 7 ياردات ، مع اندفاع روبنسون إلى منطقة النهاية متقدمًا على سلامة العمالقة السابقين جوليان لوف.

في المرة التالية التي حصلوا فيها على الكرة، احتفظ بها العمالقة لمدة 12 مباراة وحصلوا على 5:12 من الساعة عند استحواذ أظهر كل من روبنسون وجونز قدراتهما في كسر التدخل.

ومع ذلك، جثا روبنسون على ركبتيه وفشل في تأمين التمريرة التي أجبرت العمالقة على تسوية هدف جوزيف الميداني من 38 ياردة ليتقدم 10-7 عمالقة قبل 22 ثانية فقط من نهاية الشوط الأول.

كان هناك أول خذلان دفاعي في الشوط، مما سمح لسميث بإكمال تمريرتين قبل أن يسجل مايرز هدفًا ميدانيًا من 43 ياردة ليجعل النتيجة 10-10 في الاستراحة.

كان ينبغي أن يكون تقدم العمالقة، مع الأخذ في الاعتبار مدى قوة سيطرتهم على أول 30 دقيقة.

احتفظ العمالقة بالحافة في الهزائم الأولى (15-5)، وإجمالي الياردات (225-90)، وياردات الاندفاع (90-2) ووقت الاستحواذ (21:55-8:03) لكن يبدو أن تعثر جراي كان قاتلاً .

في النهاية، لم يكن الأمر كذلك.