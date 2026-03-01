يعيد بريان كاشمان لاعب يانكيز الأمور إلى الأرض لجيسون دومينغيز

تامبا – بدا جاسون دومينغيز وكأنه المستقبل، حيث ذهب 3 مقابل 4 مع شوط على أرضه، وثلاثة من RBIs وثلاثة أشواط في فوز يوم الجمعة على التوائم.

وفي يوم الأحد، سيتم رصد “المريخ” مرة أخرى، بدءًا من مواجهة فيليز في كليرووتر.

لكن يوم السبت، أعاد المدير العام بريان كاشمان الاحتمال الذي كان مثارًا في السابق إلى الأرض، مكررًا التحدي الذي لا يزال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا يواجهه لينضم إلى قائمة الدوري الرئيسي.

قال كاشمان قبل فوز فريق يانكيز بنتيجة 5-1 على بلو جايز في ملعب جورج إم شتاينبرينر: “إنه يأخذ ممثليه ويحاول دفع نفسه في هذا المزيج”. “من الواضح أن المكان اليومي ليس موجودًا، مع (ترينت) جريشام و(كودي) بيلينجر و(آرون) جادج و(جيانكارلو) ستانتون حاليًا. لكنك تعلم كيف تتغير الأمور بسرعة كبيرة، لذا كل ما يمكنه فعله الآن، هو و(سبنسر) جونز، وكذلك (راندال) جريشوك وأي شخص آخر، يضعون أنفسهم في وضع يمكننا من ملاحظة ذلك وسنقيم الفرص المتاحة في نهاية المعسكر ونجري المكالمات.

“نأمل أن تكون هذه المكالمات صعبة التنفيذ.”

على الرغم من وجود خط مائل يبلغ 0.417/.429/.833 خلال أربع مباريات تدريبية في فصل الربيع، إلا أن طريق دومينغيز الضيق للعودة إلى ذا برونكس أصبح أقل حجمًا عندما وافق فريق يانكيز مؤخرًا على صفقة دوري ثانوية مع جريشوك، وهو لاعب مخضرم يبلغ من العمر 12 عامًا ويقدم سجلًا متفوقًا بكثير ضد التصويب الأيسر.

Grichuk، الذي شارك في أول تمرين له مع فريق يانكيز يوم السبت، لديه معدل ضرب يبلغ 0.268 مدى الحياة ضد Southpaws، في حين نشر 0.819 OPS.

لم يكن لدى Domínguez سوى 134 مباراة في اللوحة المهنية ضد اليسار، لكن الضارب عانى بشدة من الجانب الأيمن، وضرب 0.176 مع شوط واحد على أرضه و0.530 OPS.

لدى Grichuk، الذي ظهر لأول مرة مع سانت لويس في عام 2014، 212 مهنة في المنزل ومهنة .763 OPS.

قال كاشمان عن التوقيع مع جريشوك: “مجرد محاولة تقديم بعض الخيارات لنا”. “نأمل أن نتخذ قرارات صعبة بحلول نهاية المعسكر. وهذا يعني أن الجميع ظلوا بصحة جيدة وأداء على مستوى عالٍ وهذا يجعل تلك القرارات صعبة. هذا هو الهدف في نهاية المطاف. لكن من الواضح أن لديه تاريخًا في ضرب الأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى. حاولنا الحصول عليه في الموعد النهائي العام الماضي. لقد انتقل من كولورادو إلى مدينة كانساس سيتي، لذلك واجهه مرة أخرى هذا الشتاء.”

في العام الماضي، خسر دومينغيز وظيفته الأساسية بعد أن اعتبر صديقًا للبيئة بدرجة لا تسمح له بالمساهمة في المنافسة على اللقب. هذا العام، قد يوفر اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا والمرتبط بصفقة دوري ثانوي المزيد من الاتجاه الصعودي.

ربما يتعين على المستقبل الانتظار.

قال كاشمان، واصفًا كيف تعامل دومينغيز مع الموقف: “لقد كان محترفًا”. “أعتقد أنه يعرف ما هو تحت سيطرته، وهو الأداء، وإظهار مستوى الالتزام على أساس يومي، ثم ترك الباقي يعتني بنفسه. لذا فهو يعرف ما هو تحت سيطرته، وهو ذلك، وما ليس في سيطرته، وهو ما يجعل القائمة تتأرجح.

“أعتقد أن دومينغيز وسبنسر جونز وأي شخص آخر يتطلعون فقط إلى صنع اسم لأنفسهم والتأكد من أن الناس ينتبهون إليهم. وسنتصرف وفقًا لذلك”.