يعيد رينجرز مات ريمبي إلى هارتفورد بعد مباراة واحدة

كانت عودة مات ريمبي إلى التشكيلة قصيرة الأمد.

أرسل رينجرز المهاجم الشهير إلى AHL Hartford يوم الثلاثاء واستدعى رجل الدفاع تشاد روهويدل.

تم استدعاء ريمبي يوم الاثنين لخسارة الفريق 5-2 أمام البلوز في ماديسون سكوير جاردن.

وكانت هذه هي المباراة الرابعة له فقط في التشكيلة طوال الموسم والأولى منذ 29 أكتوبر.

أدى غياب فيليب شيتيل الطويل وغياب كريس كريدر عن مباراة يوم الاثنين – بسبب إصابات في الجزء العلوي من الجسم – إلى فتح الباب أمام ريمبي والصاعد بريت بيرارد لكسر التشكيلة.

ظهر بيرارد لأول مرة في دوري الهوكي الوطني يوم الاثنين وسجل تمريرة حاسمة.

وقال المدرب الرئيسي بيتر لافيوليت إن كلا من كريدر وتشيتيل سيكونان في الرحلة البرية القادمة، والتي تبدأ يوم الأربعاء ضد الأعاصير.

لعب ريمبي الساعة 9:26 يوم الاثنين، وهو معظم فترات العام، لكن تم استدعاؤه لركلة جزاء قاسية غير ضرورية وسخيفة في الشوط الثالث.