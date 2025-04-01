يعيد يانكيز آدم أوتافينو في صفقة الدوري الكبرى

رياضة
يعيد يانكيز آدم أوتافينو في صفقة الدوري الكبرى

أعاد فريق Yankees وجهًا مألوفًا يوم الثلاثاء ، وتوقيع آدم أوتافينو على صفقة رئيسية في الدوري وأضفه إلى القائمة النشطة في الوقت المناسب لمباراة المباراة ضد أريزونا في برونكس.

تأتي هذه الخطوة مع وضع ديفين ويليامز في قائمة الأبوة.

لإفساح المجال لأوتافينو في قائمة 40 رجل ، تم نقل JT Brubaker إلى IL لمدة 60 يومًا.

أمضى أوتافينو مؤخرًا وقتًا مع Red Sox بعد توقيع صفقة في الدوري البسيط في فبراير ، لكنه تم إطلاق سراحه بعد توجيه شرط إلغاء الاشتراك في 23 مارس.

أمضى أوتافينو البالغ من العمر 39 عامًا المواسم الثلاثة السابقة مع فريق Mets وظهر في 60 مباراة على الأقل كل عام.

كان مواطن مدينة نيويورك أيضًا مع يانكيز في عامي 2019 و 20.

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المكّي ساهل

المكّي ساهل

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