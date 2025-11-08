يعيش مايكل بورتر جونيور أخيرًا في دائرة الضوء مع Nets

سيتم تذكر مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2018 كواحدة من أعمق الفئات وأكثرها موهبة على الإطلاق.

تم اختيار Luka Doncic في المركز الثالث بشكل عام. وتراجع شاي جيلجوس ألكسندر إلى المركز الحادي عشر. انخفض جالين برونسون إلى المركز 33. حصل Trae Young على المركز الخامس. وجاء جارين جاكسون جونيور في المركز الرابع. ذهب ميكال بريدجز إلى المركز العاشر.

ولكن في مرحلة ما، تم النظر إلى احتمال واحد فوق الجميع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم اختياره مع الاختيار رقم 1 في مسودة ذلك العام.

بعد ذلك، أصيب مايكل بورتر جونيور في ظهره في أول ظهور له في ميسوري، مما جعله يقتصر على ثلاث مباريات جامعية بعد خضوعه لعملية جراحية في القرص الفقري.

انخفض بورتر إلى المركز الرابع عشر – على الرغم من المناشدات المسائية من مشجعي نيكس، الذين شاهدوا الفريق يختار كيفن نوكس مع الاختيار التاسع – ثم خضع لعملية جراحية أخرى في الظهر أبعدته عن الملاعب طوال موسمه الأول في الدوري الاميركي للمحترفين.

ولكن بعد مرور أكثر من سبع سنوات على سقوط بورتر في الاختيار النهائي لليانصيب، أصبح المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و10 بوصات يلعب دور البطولة للمرة الأولى.

وقال جوردي فرنانديز مدرب نتس قبل خسارة بيستونز 125-107 يوم الجمعة: “يمكنك رؤية النمو”. “نحن بحاجة إليه لمواصلة النمو.”

بورتر، الذي سجل 28 نقطة أمام ديترويت، حقق الفوز بالجائزة الكبرى عندما هبط في دنفر، إلى جانب نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في البطولة ثلاث مرات والذي يتمتع برؤية واضحة ونكران للذات.

لمدة ستة مواسم، تم منح بورتر مظهرًا مفتوحًا في المواقع المثالية – حيث حقق أكثر من 40 بالمائة من 3 ثوانٍ في مسيرته – ولعب دورًا رئيسيًا في فريق ناجتس الذي فاز بلقب 2023، حيث ضرب الألواح واستخدم طوله.

لقد حصل على أجر مثل النجم – حيث حصل على تمديد بقيمة 172 مليون دولار في عام 2021 – ولكن يمكنه الاستيلاء على الممتلكات، واللعب مع يوكيتش وجمال موراي.

في بروكلين، يعيش بورتر – الذي تم الاستحواذ عليه في صفقة شملت كام جونسون – في دائرة الضوء، وهو لاعب مخضرم يبلغ من العمر 27 عامًا في أصغر فريق في الدوري، طُلب منه القيام بأكثر من أي وقت مضى، وتم دفعه إلى الدور الذي كان من المتوقع أن يشغله منذ فترة طويلة.

مع دخول يوم الجمعة، كان بورتر يسجل أعلى الأرقام المهنية في النقاط (22.4)، والكرات المرتدة (8.4)، والتمريرات الحاسمة (3.0).

كانت محاولاته الميدانية البالغة 18.3 في كل مباراة تزيد بخمس محاولات تقريبًا عن أعلى مستوى له في السابق.

<br />

لكن عبء العمل المتزايد والاهتمام الدفاعي أدى أيضًا إلى إنتاج بورتر لنسب مئوية منخفضة في الأهداف الميدانية (46.9) ورميات ثلاثية (33.9)، بالإضافة إلى أسوأ علامة مهنية في التحولات (2.4).

قال فرنانديز: “إنه أمر صعب”. “الكثافة التي يلعب بها مختلفة. حيث كان من قبل، كان السياق مختلفًا، ليس أفضل أو أسوأ … إنه يلمس الكرة أكثر. معدل دورانه مرتفع، لذلك يجب عليه تحسين ذلك قليلاً. تعجبني محاولاته ثلاثية النقاط لأنه يجذب الكثير من الاهتمام ويجعل زملائه مفتوحين. أريد فقط أن ينهض بهم ويسدد تسديدات جيدة لأنهم سيدخلون المرمى. إنه أحد أفضل الرماة في العالم.

“أنت لا تصبح قائدًا ومخضرمًا في يوم واحد، ونحن نطلب من رجل في مايك (ونيك كلاكستون) أن يكونا الأشخاص الناضجين هناك. إنهم محترفون ومسؤولون، لكنهم مجبرون على النمو بسرعة.”

للمضي قدمًا، ستزداد أهمية بورتر، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة والتي ستبعد الهداف الثاني كام توماس لعدة أسابيع.

قال بورتر الأسبوع الماضي: “سأدفع نفسي لأتمكن من التعامل مع حمولة أكبر مما اعتدت عليه”. “لقد كنت دائمًا شخصًا يمكنه التكيف مع أي موقف… مع استمرار الموسم، سأشعر براحة أكبر في معرفة كيف يمكنني الحصول على مظهر جيد ضد بعض هؤلاء المدافعين الجيدين حقًا.

“سيكون العمل قيد التقدم.”