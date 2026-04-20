يعيّن فريق ليكرز رايان كانتور نائبًا لرئيس الشراكات العالمية

يواصل فريق ليكرز إجراء تغييرات على عملياته التجارية تحت قيادة مارك والتر.

أعلن الامتياز يوم الاثنين عن تعيين رايان كانتور نائبًا لرئيس المنظمة للشراكات العالمية، وهو دور تم إنشاؤه حديثًا.

سيقود كانتور توليد إيرادات الرعاية، والإشراف على استراتيجية المبيعات وقيادة الأعمال الجديدة عبر الأسواق المحلية والدولية.

وقد عمل مؤخرًا مع Clippers وKia Forum وIntuit Dome كمدير لرعاية الشركات.

كان كانتور مسؤولاً عن “إبرام صفقات واسعة النطاق لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات لكل من العقارات الرياضية والموسيقية، والاستفادة من الأصول المتميزة لدفع النمو في الفئات الإستراتيجية”، وفقًا لما ذكره فريق ليكرز.

قبل العمل في كليبرز، كان كانتور، وهو خريج جامعة جنوب كاليفورنيا، مديرًا للرعايات العالمية في دودجرز، واستمر في الروابط بين ليكرز ودودجرز منذ أن أصبح والتر، الذي يمتلك أيضًا دودجرز، رسميًا مالك الأغلبية في ليكرز في الخريف.

لعب كانتور أدوارًا متعددة مع فريق Dodgers من 2012 إلى 2018 قبل أن يعمل لدى Ducks لمدة ثلاث سنوات (أبريل 2018 – مايو 2021)، قبل أن يعمل مع فريق Dodgers مرة أخرى لمدة عامين (مايو 2021 – يوليو 2023).

استأجر فريق ليكرز لون روزين السابق، الذي عمل أيضًا مع فريق دودجرز، كرئيس للعمليات التجارية في الامتياز في فبراير.

وقال روزن في بيان: “يعد ليكرز أحد العلامات التجارية الأكثر قيمة في مجال الرياضة والترفيه مع المشجعين في جميع أنحاء العالم، وعندما ندرك هذه القيمة من خلال إيرادات الرعاية العالمية، سيستفيد الجميع”.

“يتمتع رايان بسجل حافل في الشراكات المؤسسية وتطوير الأعمال الجديدة مع الفرق والأماكن الرياضية في جنوب كاليفورنيا. إنه يتمتع بفهم شامل وعميق للمشهد الرياضي والترفيهي في الساحل الغربي وكيف تترجم العلامات التجارية في لوس أنجلوس إلى جميع أنحاء العالم. ستؤدي قيادته المبنية على النتائج واستراتيجيات المبيعات المبتكرة إلى دفع النمو طويل المدى لفريق ليكرز.”