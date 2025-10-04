يغلق رينجرز في التقريب القائمة بينما تلوح التخفيضات النهائية

بحلول الوقت الذي تصل فيه ليلة الثلاثاء ، فإن الإجابات على الأسئلة النهائية المحيطة بقائمة رينجرز – التي ستستمر في التغيير على مدار الأسابيع والأشهر التالية – ستستقر في مكانها.

حالة JT Miller (إصابة الجزء السفلي من الجسم) ، الذي عاد إلى التدريب يوم الجمعة في قميص أحمر غير متناغم.

وضع Artemi Panarin ، الذي فاته الممارسة ولكنه تزلج بمفرده مع إصابة في الجسم العلوي.

الأسماء التي تعطل النقاط النهائية وما إذا كان ذلك يرمز إلى هزة من الشباب ، أو الاعتماد على الاستقرار المخضرم أو مزيجًا من كلاهما في عصر جديد يبدأ في عهد المدرب الرئيسي مايك سوليفان.

واستمرت الدومينو في معارك القائمة المتبقية في السقوط يوم الجمعة عندما كلف رينجرز المدافع البالغ من العمر 22 عامًا سكوت مورو والمهاجم البالغ من العمر 20 عامًا غابي بيريولت إلى أهل هارتفورد.

في الوقت الحالي ، نجا كل من نوح لابا وبريت بيرارد وكونور شيري (على PTO) وجوني برودزينسكي في يوم آخر في دفعهما إلى آخر أو ثلاثة مواقع ، اعتمادًا على ما إذا كان سوليفان والمدير العام كريس دروري يختارون الاحتفاظ بـ 13 أو 14 مهاجمًا – وهو ما قررهم بعد ، قال سوليفان يوم الجمعة.

بعد ذلك ، تحول هذا يوم السبت إلى خاتمة ما قبل الموسم إلى تجربة أخيرة قبل أن تبدأ قائمة 82 لعبة في وقت لاحق في الحديقة.

وقال سوليفان عن الضغط على مواقع القائمة النهائية: “لا يمكنك دائمًا التحكم في القرارات التي يتخذها المدربون والإدارة” ، لكن يمكنك بالتأكيد التأثير عليهم في كيفية وصولك إلى حلبة التزلج كل يوم. ولذا أتوقع أن يكونوا إيجابيات جيدة ويفعلون كل ما في وسعهم لإعداد أنفسهم للنجاح والثقة في أن هذا النهج سيمنحهم أفضل فرصة لتحقيق أهدافهم الفردية “.

إذا كانت تحركاتهم تشير إلى أي شيء ، فإنهم يدورون حول الرغبة في الحصول على المتزلجين الأصغر سناً في وقت ثلج ثابت في هارتفورد بدلاً من تقلب دقائق Blueshirts.

لا يزال Perreault ، الذي حصل على ذوقه الأول للحياة مع رينجرز في 2024-25 ، احتمالًا كبيرًا بعد الانتقال مباشرةً من كلية بوسطن (108 نقطة في 73 مباراة مهنية) إلى خمس مباريات NHL العام الماضي.

يبلغ عمر مورو ، الذي تم الحصول عليه في تجارة K’Andre Miller ، 22 عامًا فقط ووضعه لتكسير خط Rangers Blue في مرحلة ما.

هذا لا يعني أنهم لن يتم استدعاؤهم في النهاية. اختارت Blueshirts فقط تجنب إشعال الشرارة المحتملة في الوقت الحالي.

وقال سوليفان: “هؤلاء الرجال ، في تقديرنا ، هم لاعبون في NHL في طور العمل ، وهم مهمتنا هي محاولة إنشاء مسار ، لمحاولة مساعدتهم على النمو والتطور لتصبح ما نأمل أن يكونوا لاعبين في التأثير الذين نعتقد أنهم قادرون على التواجد.

“لذلك نحن متحمسون حقًا لكلا هؤلاء الرجال. نعتقد أن لديهم معسكرات تدريبية رائعة. بالتأكيد تركت انطباعًا على الجميع.”

ومع ذلك ، فإن رينجرز لديها مكالمات معقدة لإجراء قبل المباراة الافتتاحية.

قام لابا ، 22 عامًا ، بجمع خمس نقاط ما قبل الموسم في أربع مباريات وومضت إمكانات في مسابقة مع Juuso Parssinen للدور في مركز الخط الثالث ، وخلال التدريب يوم الجمعة ، تزلج لابا في تلك البقعة مع بارسينين ذكي في الجناح الأيسر.

شغل شري ، الذي بدأ معسكر التدريب كشخص لديه “لا شيء يخسره” ، كما أخبر بوست مولي ووكر الشهر الماضي ، بقعة بانارين في السطر الثاني ، بينما قام برارد ، الذي سجل 35 مباراة وجمع 10 نقاط كصاعقة صاعقة في العام الماضي ، تدور في. برودزينسكي في السطر الرابع.

<br />

“أشعر أنني كنت دائمًا متعددة الاستخدامات” ، قال بارسينن لمركز المسابقة للمركز الثالث وقدرته على التزلج على الجناح. “… أود أن أعتقد أن هذا يساعد بالتأكيد ، ولكن في نهاية اليوم ، حتى لو كنت متعدد الاستخدامات ، فأنت تريد أن تجد مكانك ولا ترتد. لا يهمني ماهية البقعة ، ولكن نعم ، آمل أن يساعد ذلك.”

يمكن أن ينخفض ​​- مرة أخرى – للشباب ضد الخبرة في المواقع النهائية ، إلى طرق فورية للوقت الجليدي ضد الممرات المحتملة التي يمكن أن تتحقق على الطريق. يمكن أن يعود الأمر إلى Sheary امتلاك 665 مهنة في الموسم العادي والبلاغية التي يستحقون خبرة وبرودزنسكي التي تشغل سيرًا ذا سيرة ممتلئة بـ 213 حجابًا.

يمكن أن ينزل إلى بيرارد يمتلك 35 و LABA يمتلك صفر.

ولكن في الوقت الحالي ، ليلة السبت في بوسطن ، تلوح في الاختبار النهائي.