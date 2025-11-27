يغمر معجبو Frank Ragnow حساب زوجته على Instagram بعد التقاعد

لم يضيع مشجعو الأسود أي وقت في الترحيب بعودة لاعب Pro Bowler Frank Ragnow أربع مرات يوم الأربعاء.

بعد فترة وجيزة من ظهور تقارير تفيد بأن المركز البالغ من العمر 29 عامًا كان يخرج من التقاعد لينضم مجددًا إلى الفريق، غمر المؤمنون في ديترويت حساب زوجته لوسي راجنو على إنستغرام بالتمنيات الطيبة.

“مرحبًا بكم مرة أخرى!!!! لقد افتقدناكم يا رفاق! العمل لم ينته بعد! LFG!!!!!!!” هتف أحد المعجبين في التعليقات على آخر مشاركة لوسي.

“لقد شاهدنا جميعًا الأخبار المتعلقة بفرانك. نيابة عن كل مشجع، نحن نقدر عائلات اللاعبين أيضًا لأننا نعلم أن هذه تضحية من أجلك أيضًا. شكرًا لكم ولا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى في فورد فيلد !! ” احتفل آخر.

حتى أن أحد المستخدمين قال ساخرًا: “عيد فرانكس سعيد! انطلق 🦁”.

تم اختيار Ragnow في الجولة الأولى لعام 2018 من أركنساس، وأمضى حياته المهنية بأكملها مع فريق Lions، وحصل على إيماءات الفريق الثاني All-Pro ثلاث مرات في 2020 و2023 و2024.

أعلن اعتزاله عن عمر يناهز 29 عامًا في بيان صادم خلال الصيف.

نشر Ragnow على Instagram في يونيو: “كان الشهران الماضيان صعبين للغاية حيث أدركت أن رحلتي الكروية قد انتهت وأنني أتقاعد رسميًا من اتحاد كرة القدم الأميركي”.

“لقد حاولت إقناع نفسي بأنني أشعر أنني بحالة جيدة ولكني لست كذلك، وحان الوقت لإعطاء الأولوية لصحتي ومستقبل أسرتي. لقد أعطيت هذا الفريق كل ما أملك واعتقدت أن لدي المزيد لأقدمه، لكن الحقيقة هي أنني ببساطة لا أفعل ذلك. يجب أن أستمع إلى جسدي وكان هذا أحد أصعب القرارات في حياتي. لقد كانت منظمة الليونز مذهلة للغاية طوال هذه العملية ولا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على مدى امتناني لهذا الفريق وكل العاملين فيه”. لقد كان شرفًا مطلقًا أن نقاتل من أجلكم جميعًا.

جاء قرار Ragnow الأولي بالانسحاب بعد حملة مهيمنة 15-2، حيث وصل الأسود إلى الدور التقسيمي من التصفيات قبل أن يطيح بهم القادة.

في الساعة 7-4، يكون الأسود في خضم سباق التصفيات NFC مع مواجهة عيد الشكر ضد منافس القسم باكرز (7-3-1) المقرر إجراؤها في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الخميس.

ديترويت موجودة حاليًا خارج صورة التصفيات NFC مع 8-3 Bears على قمة ترتيب NFC North.

فيما يتعلق بموعد عودة Ragnow إلى اللعب، أفاد آدم شيفتر من ESPN يوم الأربعاء أن “فرصته الأولى للعب مع منتخب الأسود ستأتي يوم الخميس المقبل ضد فريق Cowboys، على الرغم من أن ذلك يعتبر غير مرجح في الوقت الحالي، وفقًا لمصدر. تاريخ العودة المحتمل للعب هو 14 ديسمبر في لوس أنجلوس رامز.”

لوسي، مدربة بيلاتيس معتمدة ومتزوجة من Ragnow منذ عام 2021، كانت عنصرًا أساسيًا في ألعاب Lions على مر السنين. هم آباء لطفلين.