يغيب بريندن آرونسون من USMNT عن التدريب في كأس العالم لحضور حفل الزفاف

فايتفيل ، جورجيا – كما لو أن بريندن آرونسون لم يكن لديه أسبوع مزدحم بما فيه الكفاية ، حيث تم اختياره في قائمة USMNT لكأس العالم وتقديم التقارير إلى المعسكر هنا في جورجيا ، فقد جاء هنا معلم آخر يوم الجمعة: حفل زفافه.

كان آرونسون غائبًا عن جلسة التدريب يوم الجمعة لسبب رائع تمامًا وهو قول وعوده لخطيبته ميلانا دامبرا. سينضم مرة أخرى إلى الفريق للتدريب يوم السبت قبل أن تسافر طائرات USMNT إلى شارلوت لتلعب مع السنغال في أول مباراتين وديتين.

قال حارس المرمى كريس برادي مازحا لأرونسون قبل مغادرته مساء الخميس: “لا تعبث”.

وعندما تحدث زملاء آرونسون مع الصحفيين يوم الجمعة، لم يكن من الواضح بعد ما إذا كان سيتم السماح بالهواتف في حفل الزفاف. إذا كان الأمر كذلك، كانت الخطة هي أن تقوم كلوي، زوجة جيو رينا، باستخدام FaceTime حتى يتمكن الفريق من التجمع حول جهاز كمبيوتر محمول ومشاهدة حفل الزفاف.

وقال لاعب الوسط كريستيان رولدان: “أعتقد أن الكثير منا مروا بشيء من هذا القبيل”. “بالنسبة لي، من الواضح أنه حفل زفافي، يا طفلي. بالنسبة لنا، نحن عائلة. نريد التأكد من أن الجميع يحصلون على لحظاتهم معًا.

“بالنسبة لنا، هذا ليس إلهاءً على الإطلاق. لقد طلب بريندن الطريق مسبقًا، وهو شاب بالغ مسؤول ليكون قادرًا على القيام بذلك. لذا الفضل له. كان طاقم التدريب على استعداد لذلك. لذا إذا كان طاقم التدريب هذا على متن الطائرة، فنحن جميعًا نحاول المشاركة وقضاء وقت ممتع معه.”

ومن المضحك أن آرونسون ليس أول لاعب في المنتخب الوطني يتزوج في مثل هذه الظروف. استغل قلب الدفاع مارك ماكنزي فترة الاستراحة بين المعسكر التدريبي في الفترة التي سبقت بطولة كوبا أمريكا 2024 والبطولة نفسها للزواج من زوجته كارلي.

قال ماكنزي: “إنه ليس الأمر الأسهل، لكن عليك أن تجعله يحدث”. “أنا سعيد حقًا من أجله. لقد عرفت “ب” منذ أن كان عمرنا 10 أو 11 عامًا. رؤيته يتزوج عندما لم ينمو أي شعر في وجهه”.

قال ماكنزي إن الوضع برمته كان أكثر إرهاقًا لزوجته مما كان عليه بالنسبة له.

وقال: “آمل ألا يكون هناك إلغاء للرحلات الجوية، ولا تغييرات في اللحظة الأخيرة، لكنها لحظة خاصة”. “أعتقد أن الجميع يتفهمون ذلك ومتحمسون له. عندما يعود، سنتأكد من كسر شوكته قليلاً والترحيب به بأذرع مفتوحة.”

وصل كريس ريتشاردز إلى جورجيا صباح الجمعة، بعد أن لعب في نهائي دوري المؤتمرات يوم الأربعاء مع كريستال بالاس.

يوم السبت، عندما يعود آرونسون، ستكون المرة الأولى التي يجتمع فيها جميع أعضاء تشكيلة كأس العالم البالغ عددهم 26 لاعبًا معًا.