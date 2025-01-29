يغيب رينجرز عن الفرص بسبب سوء اتخاذ القرارات

لعبت ضعف التنفيذ والقرارات الضعيفة في الصولجان دورًا في خسارة رينجرز الثالثة للموسم للموسم ليلة الثلاثاء في Madison Square Garden ، حيث سقط الفريق المضيف 4-0 أمام الأعاصير.

كانت هناك فرص موجودة من أجل الحصول على Blueshirts على السبورة عندما كان لدى كارولينا فقط هدفًا أو هدفين ، لكن الفريق المضيف فشل مرارًا وتكرارًا في الاستفادة من الفرص التي حصلوا عليها.

عندما قام رينجرز بإنشاء انفصال مختصر في الفترة الثانية ، اختار فنسنت تروشيك تمريره بدلاً من تصويره.

انهار الاندفاع الفردي عندما انهار عفريت من تزلج المدافع عن العصي شاين غوستيبير.

دفعتها كارولينا إلى الاتجاه الآخر وسجل أندريه سفيتشنيكوف الثاني من المباراة لتقدم 2-0.

وقال تروشيك عن التسلسل: “كان غوستيسبيري يطاردني على أمامي ، ولم أتمكن من الحصول على عفريت في أمامي ، كنت ضيقة للغاية (حارس مرمى الأعاصير فريدريك) أندرسن للحصول عليه من حوله”. “زاوية صعبة بالنسبة لي وكان على رأسها. كان بإمكانه إطلاق النار عليه ودفنه في صدره أو يحاول أن يجعل المسرحية (K’Andre Miller) ، ولحسن الحظ ضرب التزلج “.

عندما حصل رينجرز على لعب السلطة في وقت لاحق في الإطار الأوسط ، كلف سوء اللعب الآخر للفريق هدفًا محتملًا.

بعد استلام الصولجان على جانب شبكة العصي ، فقده كريس كريدر وهو يحاول أن يربحه قبل أن يخرجه حارس مرمى العصي فريدريك أندرسن.

في نهاية المطاف ، ذهبت لعبة Rangers Power Play 0 مقابل 3 في الليل.

“كان هناك عدد قليل من هؤلاء” ، قال مدرب الفريق بيتر لافيوليت. “لم يكن شيئًا من نوع الحجم الليلة. احتمالية أن تكون قد واجهت الخير. لم نفعل. لا أشعر أننا صنعنا واحدة جيدة من وجهة نظر هجومية. عندما تكون تلك الألعاب 1-0 ، يمكن أن نجعلها 1-1 ، يمكن أن نجعلها 2-1. إنه 2-0. يمكن أن نجعلها 2-1. … يمكن أن نقرب أنفسنا. لم نتمكن من الاستفادة من تلك الفرص التي لدينا. أعتقد أن لدينا بعض النظرات الجيدة. لم نتمكن من الاستفادة “.

آخر مرة تم فيها إغلاق رينجرز في المنزل كانت في 27 ديسمبر 2022 ، ضد العواصم.

أوقف إيغور شستركين 22 من 26 طلقة رآها في خسارته السابعة عشر لهذا الموسم.

ذهب رينجرز 2 مقابل 2 في ركلة جزاء قتل. لقد كانت الآن مثالية على PK في خمس من مبارياتهم الست الماضية.