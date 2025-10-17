يغير باتريك روي من سكان الجزيرة أسلوبه في توجيه إيليا سوروكين

في صباح اليوم الأول الذي بدأ فيه ديفيد ريتيتش مسيرته كأحد سكان الجزيرة، كان المدرب باتريك روي على الجليد لفترة أطول بكثير من المعتاد للعمل مع إيليا سوروكين.

كان هذا هو الوقت المناسب، حيث عانى سوروكين خلال مشاركاته الثلاث الأولى، لكي يخالف روي قاعدته الخاصة بعدم المشاركة في تدريب حراس المرمى.

قال روي قبل الفوز بنتيجة 4-2 على فريق أويلرز يوم الخميس في ملعب يو بي إس أرينا: “عار علي”. “كان يجب أن أفعل ذلك من قبل.”

ومضى روي ليقول إن هذا لم يكن يتعلق بالعمل مع سوروكين على التقنية. لا يزال هذا هو مدير مجال حراسة المرمى بييرو جريكو. لكن روي شعر أن لديه ما ينقله عن الجانب العقلي للعبة.

بعد كل شيء، يمكن القول إن روي هو أعظم حارس مرمى في المباريات الكبيرة في التاريخ.

وقال روي: “عندما التقيت (سوروكين) قبل الموسم، قلت له إنني أريده أن يشعر بثقتي”. “اعتقدت أن اليوم هو اللحظة المناسبة. أريده أن يعرف أنني أثق به، وسأكون هناك من أجله وسأدعمه.

“نحن نستخدم كلمة الرحمة: هذا مثال. أنت تريد أن تكون هناك من أجل لاعبيك. إيليا يستحق ذلك. إيليا هو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري ويحتاج إلى الاستمتاع بالتواجد على الجليد ويحتاج إلى الشعور بالرضا عن نفسه”.

وبعد الخسارة أمام وينيبيج يوم الاثنين، قال سوروكين إن ثقته لا تزال في مكان جيد، لكنه اعترف صراحة أكثر من مرة في الأسبوع الماضي، بما في ذلك آنذاك، بأن مستواه كان بعيدًا عن المكان الذي ينبغي أن يكون فيه.

قال روي: “أعتقد أنها الثقة”. “معظمها ثقة. قال لي (زميله السابق في فريق مونتريال في Hall of Fame) دينيس سافارد دائمًا: “أنت مثل حافلة كبيرة أمام شبكتك.” في بعض الأحيان، مجرد صياغة مثل هذه تقطع شوطا طويلا. إنه يجلب الثقة. هذا كل ما أهتم به.”

يخطط روي لبدء سوروكين يوم السبت في أوتاوا، مما يعني أنه سيحصل على أربع من أول خمس مباريات لسكان الجزيرة. وهذا يتساوى مع عبء العمل الضخم الذي تحمله خلال المواسم الثلاثة الماضية.

على الرغم من أن روي لم يرغب في مشاركة أي شيء محدد قاله لسوروكين علنًا، إلا أنه كان من الواضح أن الكثير من محادثتهم تركزت على تجربته من حياته المهنية.

وقال روي: “أعتقد أنني أستطيع مساعدته على الجانب الذهني للعبة لأن مسيرتي لم تكن مجرد قصة سندريلا”. “لقد خضت مباريات جيدة، ولكن كان لدي أيضًا بعض المباريات السيئة. لذلك أشعر أحيانًا أن القدرة على مشاركة ذلك مع حراس المرمى هو أمر يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا.”