يفتتح الطاهي الخاص السابق لـ Mookie Betts مطعمًا جديدًا في جنوب كاليفورنيا

أحدث مكان لبيع الساندويتشات في لوس أنجلوس ليس موجودًا داخل مركز تجاري عصري أو فخ للمؤثرين – بل يختبئ في زاوية صناعية في سانتا كلاريتا، بجوار المستودعات ووحدات التخزين.

افتتح الشيف جيمس دالتون – الشيف الخاص منذ فترة طويلة لنجم دودجرز موكي بيتس – بهدوء Table 504 الأسبوع الماضي، وهو متجر ساندويتشات منخفض المستوى أثار بالفعل ضجة كبيرة.

نجم القائمة هو ساندويتش البسطرمة الذي يستغرق 12 يومًا، والذي، كما خمنت، يستغرق 12 يومًا للتحضير. تتضمن العملية محلول ملحي لمدة 10 أيام تليها ثماني ساعات في المدخن، على الخبز الطازج المخبوز في المنزل.

يهتم السكان المحليون أيضًا بـ 504 إيطاليًا، وهو طلب آخر بقيمة 20 دولارًا أمريكيًا، مصنوع من البروسسيوتو، والمرتديلا المستوردة، والسوبريساتا الحلوة، والبوراتا، وصلصة الخل بالنبيذ الأحمر، والفلفل المخلل المنزلي، ويتم تقديمه على فوكاشيا منزلية.

إن السيرة الذاتية لدالتون في مجال الطهي بعيدة كل البعد عن قاذف الشطائر العادي. أمضى الشيف المولود في فلوريدا 26 عامًا في مجال الضيافة وانتقل في النهاية إلى الطهاة الخاصة لبيتس بعد انتقال نجم MLB من بوسطن إلى لوس أنجلوس.

بعد سنوات من العمل معًا، أطلق دالتون وبيتس العلامة التجارية Table 504.

تصف مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض المتجر بأنه “مخفي في منطقة صناعية خلف المخزن العام” في مساحة بسيطة تقدم العناصر التي تبدو وكأنها قادمة من مطبخ تذوق راقي أكثر من كونها مكانًا لتناول الغداء في منطقة المستودعات.

ومن المقرر أن يعود بيتس، أحد أكثر اللاعبين النشطين تتويجًا في مباراة اليوم، إلى تشكيلة دودجرز يوم الاثنين. لقد عانى من إجهاد مائل خلال فوز لوس أنجلوس 10-5 على المواطنين في 4 أبريل ودخل على الفور إلى قائمة المصابين.

لا يمكن أن تأتي عودته في وقت أفضل حيث تم تصنيف هجوم دودجرز المتبجح من بين الأسوأ في الدوريات الكبرى خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

على الرغم من أن بيتس كافح لبدء الموسم، حيث وصل إلى 0.179 فقط في ثماني مباريات، فإن مجرد وجوده في التشكيلة يوازن كل شيء.

