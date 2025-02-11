يفتح آرون بون تدريب الربيع مع أسئلة يانكيز للإجابة

تامبا – كان مجمع تطوير لاعبي يانكيز مشغولاً يوم الاثنين ، مع وجوه جديدة مثل ماكس فريد وكودي بيلنجر وبول جولدشميدت بين المحصول العائدين مثل قاضي آرون ، أنتوني فولبي وجاز تشيشولم جونيور.

في يوم الثلاثاء ، سينتقل أباريق وصياد الصيادين عبر الشارع إلى جورج م. شتاينبرنر فيلد ليوم التقرير ، مما يعني أيضًا أول مؤتمر صحفي لآرون بون للتدريب على الربيع.

مع خروج يانكيز خسارتهم في السلسلة العالمية إلى المتهربين وخوان سوتو إلى وكالة حرة ، إليك حفنة من الأسئلة التي قد يواجهها بون عند لقاءها مع وسائل الإعلام:

ما هي الخطة في القاعدة الثالثة؟

مع التوجه إلى المخيم ، يبدو Yankees مستعدًا للاحتفاظ بمنافسة على الوظيفة الأساسية الثالثة – على افتراض أن Chisholm ينتقل إلى القاعدة الثانية ، كما قال بون هو تفضيله – بين المرشحين الداخليين أوزوالدو كابريرا ، دي جي ليماو ، أوسوالد بيرازا وجوربيت فيفاس.

أشار المدير العام برايان كاشمان الأسبوع الماضي إلى أن تشيشولم يمكن أن يرتد بين الثاني والثالث اعتمادًا على من كان ينطلق في ذلك اليوم ، على الرغم من أن القرار المثالي سيكون أحد خياراتها الداخلية التي تطرد الباب وتطالب بالقاعدة الثالثة. ولكن ليس هناك ما يضمن حدوث.

هرب بون عن انفجار ليماهيو في الربيع الماضي حتى أفسد المخضرم كرة من قدمه في مارس ، وهي أحدث إصابة في الشوط الأدنى للاعب البالغ من العمر 36 عامًا ، والتي لا يزال أمامها عامين و 30 مليون دولار في عقده.

يبدو أن يانكيز يفضلون وجود كابريرا في دور فائدة في حين أن بيرازا لم تصل إلى بعد في بطولات الدوري الكبرى وخرج من خيارات الدوري الصغرى. لم يسبق له مثيل في الربيع الماضي ، لم يسبق له مثيل MLB.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ينقسم يانكيز للممثلين في القاعدة الثالثة في المخيم ، خاصة بمجرد بدء جدول دوري الجريب فروت.

ما هو دور ماركوس سترومان؟

إذا كان كل شخص في الدوران يتمتعون بصحة جيدة ، فإن سترومان يدخل معسكر كبداية رقم 6 المتوقعة. إنه تأمين ثمين ، ولكن الثمن ، حيث من المقرر أن يحصل Stroman على 18 مليون دولار ويانكيز حاليًا حوالي 4 ملايين دولار على أعلى عتبة ضريبة فاخرة. لقد حاولوا إيجاد مركب له في هذا الموسم ، ولكن دون جدوى حتى الآن.

يمكن أن يتغير ذلك بمجرد ظهور المبتدئين المجانيين الذين لا يزالون متاحين مع الفرق ، أو بعد إصابات يطفو على السطح حول المخيمات – بما في ذلك يانكيز.

ولكن في غضون ذلك ، كيف سيتعامل اليانكيز مع وضع سترومان؟

قد يرسمونها كمنافسة ، لكن هذا يبدو مشكوكًا فيه. تم نقله إلى Bullpen في أواخر الموسم الماضي ، لكنه لم يظهر سوى إغاثة واحدة ولا شيء في مرحلة ما بعد الموسم.

منذ ذلك الحين ، أضاف يانكيز المقلي إلى الدوران (ليحل محل نستور كورتيس بشكل أساسي) للذهاب مع جيريت كول وكارلوس رودون وكلارك شميدت ولويس جيل.

يجب أن تكون قوة النادي إذا بقي هؤلاء الخمسة في صحة جيدة ، ولكنه سيخلق أيضًا بعض المحادثات الصعبة مع سترومان.

هل يدخل الجميع في المخيم بصحة جيدة؟

بين 40 رجل لاعبين في قائمة ودعوة غير Roster ، من المقرر أن يكون لدى Yankees 69 لاعبًا في المخيم هذا العام.

لم يتم الإبلاغ عن عمليات جراحية خارج الموسم ، ولكن كل عام هناك على الأقل واحد أو اثنين من الرماة يشعرون ببعض الضيق أو الانزعاج عندما يبدأون برنامج الرمي والدخول إلى المخيم خلف بقية زملائهم في الفريق.

بصرف النظر عن جوناثان لويزيجا ، الذي سيعود من جراحة UCL في أبريل ، هل يتعامل أي شخص آخر مع أي شيء؟

قام كل من Fried و Carlos Carrasco ، وهو دعوة غير راسخ ، بإلقاء الشوط على الممارسة الحية الضربات ضد رجال الصغار يوم الاثنين.

قامت Bellinger و Volpe و Chisholm و Oswaldo Cabrera و Non Roster Invitee Dominic Smith بممارسة مجموعة في مجموعة بينما قضى القاضي و Goldschmidt وقتًا في الدردشة في الخارج.

من بين اللاعبين الآخرين الذين كانوا يذكرون في المنشأة جاسون دومينغيز ، وسبنسر جونز ، وإيفرسون بيريرا ، وبيرازا وفيفاس.