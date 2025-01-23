يفتح المراسل المشهد “القبيح” في غرفة خلع الملابس في نوتردام

يبدو أن غرفة خلع الملابس في نوتردام كانت مكانًا “قبيحًا” بعد فوز ولاية أوهايو بنتيجة 34-23 على فريق القتال الأيرلندي في البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية يوم الاثنين.

وصف دان وولكن، كاتب عمود وطني في USA Today Sports، الأمر بأنه بيئة متوترة، حيث كان اللاعبون يصرخون على المراسلين في تغريدة نُشرت بعد المباراة – مما أدى إلى بعض ردود الفعل السلبية عبر الإنترنت.

وكتب وولكن على موقع X: “مشاهد غريبة من غرفة تبديل الملابس في نوتردام، واللاعبون يصرخون على المراسلين، والمدربون يحذرون الناس من طرح أسئلة معينة”، مضيفًا: “ساعة الهواة”.

قام Wolken أيضًا بتفصيل تجربته في منشور على حسابه الذي تم التحقق منه على Reddit وادعى أن “عددًا قليلاً من لاعبي (Notre Dame) قالوا لي بعض الأشياء المهددة والمهينة للغاية” أثناء خروجه من غرفة خلع الملابس.

أوضح وولكن أنه ذهب إلى غرفة خلع الملابس خصيصًا للتحدث مع كريستيان جراي، طالب السنة الثانية في نوتردام – الذي تغلب عليه جهاز استقبال Buckeyes جيريميا سميث لتمريرة 56 ياردة في أواخر الربع الرابع والتي حسمت فوز ولاية أوهايو على القتال الأيرلندي.

كتب وولكن: “كنت سأكتب مقالًا عن هدف جيريميا سميث الذي حسم المباراة”، مضيفًا أنه سأل بالفعل مدرب نوتردام ماركوس فريمان عن المسرحية في مؤتمره الصحفي، وأنه أراد الحصول على وجهة نظر جراي في المباراة. غرفة خلع الملابس.

“عندما دخلت غرفة تبديل الملابس، كان هناك عدد قليل من الصحفيين هناك. قال وولكن: “لكن بعضهم كان قد اقترب بالفعل من جراي وحاول السؤال عن المسرحية”. “أثناء دخولي، كان عدد قليل من اللاعبين يصرخون بألفاظ بذيئة على الصحفيين الذين كانوا هناك ويشكون من حقيقة أن جراي سُئل عن جيريميا سميث.

“لقد لاحظت أن أحد الموظفين قام بإغلاق الوصول إلى الخزانة وقال إنه لن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالمسرحية. لذلك استدرت للمغادرة لأنه لم يكن هناك أي فائدة من إضاعة وقتي وكنت سأذهب إلى غرفة تبديل الملابس في ولاية أوهايو. أثناء مغادرتي، قال لي بعض اللاعبين بعض التهديدات والإهانة أيضًا.

وأضاف وولكن أن أعضاء وسائل الإعلام الآخرين، بالإضافة إلى موظفي CFP، شهدوا الوضع.

وكتب: “أنا لا أهتم حقًا، لكنه كان قبيحًا وغير لائق وغير احترافي”. “لقد شوهد أيضًا شيء شاهده عدد قليل من أعضاء وسائل الإعلام والأشخاص العاملين لدى طاقم CFP، لذا فإن أي اقتراح بعدم حدوث ذلك هو – بصراحة تامة – هراء كامل ومطلق. لقد كان أيضًا شيئًا لم أره أبدًا خلال أكثر من 20 عامًا من تغطية هذه المواقف، حتى في بعض غرف تبديل الملابس الأكثر ذهولًا وحزنًا التي يمكنك تخيلها.

“الحقيقة هي، سواء أحب الناس وضع غرفة خلع الملابس أم لا، فهذه هي الفرصة التي تُمنح لأعضاء وسائل الإعلام لطرح أسئلة على اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للذهاب إلى مؤتمر صحفي. هل هناك طريقة أفضل للقيام بذلك؟ ربما، لكن هذا ليس شيئًا لدي سيطرة عليه. أشعر دائمًا أنه عندما يشارك اللاعب في أكبر لعبة في اللعبة، حتى لو كان في الجانب الخطأ منها، فإن منحه الفرصة لشرح ذلك من وجهة نظره هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

وأوضح Wolken أنه نشر التغريدة “لأنها كانت خارجة تمامًا عن القاعدة” لإجراءات ما بعد اللعبة القياسية.

واختتم: “وأعتقد أن 100 (في المائة) من اللوم يقع على عاتق موظفي المعلومات الرياضية في نوتردام وموظفي CFP لعدم إعداد اللاعبين لما سيواجهونه في مواقف ما بعد المباراة”.

ظهرت تقارير مماثلة أيضا.

وقال تقرير منفصل صادر عن On3 إن جايدن توماس، أحد كبار مسؤولي نوتردام، صرخ بألفاظ بذيئة على مجموعة من المراسلين بسبب سؤال تم طرحه على جراي بشأن سميث.

“لديك قلب!” قال توماس، بينما غطى جراي رأسه بمنشفة وسار إلى محطة طعام اللاعبين.

ذكرت شبكة سي بي إس سبورتس أيضًا أن عددًا قليلاً من لاعبي نوتردام شعروا بالإحباط من المراسلين وصرخوا عليهم بألفاظ بذيئة في غرفة خلع الملابس بعد المباراة.

رسمت مراسلة كرة القدم في كلية ESPN مولي ماكغراث صورة مختلفة تمامًا عن تجربتها أثناء تغطية نوتردام في مباراة البطولة الوطنية.

“لقد كان شرفًا لنا تغطية @NDFootball خلال هذه الجولة من مباراة البطولة. كتب ماكجراث على موقع X: “لقد تعامل اللاعبون والموظفون والمدرب فريمان مع كل طلب إعلامي وكل مقابلة بلطف ونعمة”. “بعد إجراء مقابلة مع ولاية أوهايو في الملعب، تم تكليفي بإجراء مقابلة مع ماركوس فريمان خارج غرفة خلع الملابس بعد أن تحدث. لفريقه. لقد كان لطيفًا وصبورًا مع أسئلتي، ثم شرع في الوقوف في الردهة ومشاهدة حفل كأس ولاية أوهايو من جهاز تلفزيون عبر القاعة. لقد بدا حزينًا ومصممًا. سيعود فريمان والأيرلنديون. والنظرة على وجهه قالت كل شيء.”

أوضحت ماكغراث أيضًا أنها لم تدخل غرفة خلع الملابس في نوتردام مطلقًا.

وكتبت: “لكي أكون واضحة، لقد نشرت هذا قبل أن أرى تغريدة @DanWolken”. “لا أعرف تجربته الليلة الماضية، لكنه أبلغ عما رآه وأبلغت عما رأيته. لم أكن في غرفة تبديل الملابس أبدًا، لكن تجربتي في تغطية هذا الفريق كانت إيجابية بشكل لا يصدق.