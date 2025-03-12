يفتح براندون نمو ميتس على المنشور في حالة يوم الافتتاح

رياضة
يفتح براندون نمو ميتس على المنشور في حالة يوم الافتتاح

ميناء شارع. لوسي-يأمل براندون نمو في الأمثل في أن يكون مستعدًا ليوم الافتتاح في 27 مارس في هيوستن ، على الرغم من أنه اعترف بركبه الأيمن الذي لا يزال يتعين عليه التحسين للوصول إلى هناك.

اتخذ Nimmo بعض الخطوات إلى الأمام يوم الأربعاء ، حيث كان يدير القواعد ، وضرب في الملعب ، وأخذ الخفافيش في مباراة ثانوية في الدوري لأول مرة منذ تلقي حقن هلام في الركبة ، سمح له بلعب مباراة واحدة فقط في دوري الجريب فروت هذا الربيع.

وقال نيمو لصحيفة “ذا بوست” بعد الانتهاء من الخفافيش مقابل خفافيش أستروس الصغرى في حقل خلفي بالقرب من كلوفر بارك: “أعتقد بالتأكيد أنني سأكون جيدًا في يوم الافتتاح”. “لكننا سنرى. لا أعرف المستقبل. إذا عدنا إلى الوراء ، فيمكن أن يذهب في اتجاه آخر ، لكنني أشعر بالرضا ليوم الافتتاح الآن. إذا تقدمت الأمور ، يجب أن أكون على ما يرام “.

قبل الخفافيش ، مر Nimmo بتمرين في Clover Park ، حيث كان يدير القواعد بنحو 85 في المائة وأضيف ضغوطات أخرى إلى الركبة المزعجة التي لم تظهر أي ضرر هيكلي.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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