يفتح براين كالاهان من فريق Titans حواره مع Cam Ward وShedeur Sanders

بينما يستعد فريق Titans لإجراء الاختيار الشامل الأول في مسودة NFL لعام 2025، يقوم المدرب الرئيسي بريان كالاهان بتقييم أفضل لاعبي الوسط المحتملين، Shedeur Sanders وCam Ward.

وهذا صحيح، نظرًا لأن العمالقة، أكثر من معظم الآخرين، يبدو أنهم بحاجة إلى لاعب وسط قبل عام 2025.

يعتبر كل من ساندرز وورد من بين أكثر المواهب الواعدة في فصل المسودة لهذا العام، وقد شارك المدرب كالاهان أفكاره يوم الجمعة حول قدراتهم وإمكاناتهم في جامعة شمال تكساس، حيث يتواجد في موقع East-West Shrine Bowl.

وقال كالاهان فيما يتعلق بانطباعه الأول عن ساندرز: “يمكنك أن تقول إنه نشأ بشكل صحيح”. “إنه ناضج، ولديه طريقة متوازنة حقًا، ويبدو أنه طفل جيد حقًا. لقد استمتعت بالحديث معه.”

أضاف كالاهان، مسلطًا الضوء على إلمام ساندرز بالتعامل مع الاهتمام بصفته ابن لاعب ركن قاعة المشاهير ديون ساندرز: “ويمكنك أن تقول إنه رجل كان في دائرة الضوء. إنه يعرف كيف يتعامل مع نفسه، لقد حصل على المال، لذلك لديه منظور مالي.

واختتم كلامه قائلاً: “لقد كان انطباعًا أوليًا جيدًا حقًا”.

أكمل ساندرز 74 بالمائة من تمريراته لمسافة 4134 ياردة و37 هبوطًا و10 اعتراضات في الموسم الماضي واحتل المركز الثامن في تصويت Heisman Trophy، الذي فاز به زميله ترافيس هانتر.

وأضاف كالاهان عن ساندرز: “الشيء الأكثر بروزاً هو صلابته”. “لقد أخذ بعض اللقطات الكبيرة واستمر في التدحرج. يمكنه الوقوف في الجيب وتسليمه. يمكنه التحرك والإبداع قليلاً، ولديه بعض القدرة على الخروج من جيبه، وهو يبدع بمفرده. إنه ليس بالضرورة جهاز تشويش ديناميكيًا متطورًا، لكنه يكون منتجًا عندما يفعل ذلك. ولديه حقًا شعور جيد بالترقب والتوقيت، ويمكنك أن تقول أنه تم تدريبه في هذا الصدد. هذه الأشياء تظهر على الشريط.”

وتحدث كالاهان أيضًا عن وارد، الذي يتمتع على الأقل بموهبة نظيره ساندرز.

حدد وارد مهنة القسم الأول متجاوزًا الرقم القياسي لـ TD بعد موسم قوي في ميامي.

قال كالاهان في إشارة إلى وارد: “إنه يقوم ببعض الأشياء الرائعة حقًا”. “لديه حركة رمي فضفاضة حقًا، وأعني ذلك بأفضل طريقة. يمكنه تدوير الكرة بشكل جيد. لديه كل زوايا الذراع المختلفة. لديه القدرة على الحركة والإبداع. لقد وضع بعض الرميات الرائعة حقًا على الشريط.

“دون أن أعرف الشخص على الإطلاق، فقط من خلال ما رأيته في مشاهدة محدودة، هل هو موهوب بشكل لا يصدق. أعتقد أنك تراه يقوم ببعض الأشياء الفريدة للغاية فيما يتعلق بقدرته على رمي الكرة.

سيدخل كالاهان عامه الثاني مع فريق الجبابرة بعد خمس سنوات قضاها كمنسق هجومي لفريق البنغالز.

ذهب Callahan and the Titans الموسم الماضي بنتيجة 3-14 في طريقهما للحصول على المركز الأول في الترتيب العام.