يفتح كريس كلووي بونتر السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي على تفجير مجلس مدينة مكافحة ماجا الفيروسية

ستفكر كريس كلووي في فايكنغز السابق في الترشح للمناصب السياسية بعد كل الاهتمام الذي خطابه الفيروسي لمكافحة الماجا في اجتماع لمجلس مدينة كاليفورنيا.

افتتح Kluwe ، 43 عامًا ، خلال مقابلة مع TMZ ، حول الحادث المتفجر الذي رآه يخرج واعتقل ولماذا قد يجبره على الدخول في السياسة.

“أنا شخصياً لا أريد الترشح للمناصب العامة لأنني لا أريد السلطة” ، قال كلووي لـ TMZ. “هذا ليس شيئًا أرغب فيه. أريد أن يكون الجميع قادرين على العيش حياتهم الخاصة ، وحرهم في العيش حياتهم دون أن يؤذيهم أشخاص آخرين. لسوء الحظ ، نحن في وضع يبدو أنه قد أضطر إلى الترشح للمناصب العامة. “

وأضاف كلووي ، الذي قضى ثمانية مواسم في اتحاد كرة القدم الأميركي من 2005-12 ، أنه يكره الفكرة لأنه يفضل “الجلوس في المنزل ولعب ألعاب الفيديو”.

ودعا شغل منصبه العام “وظيفة مرهقة ، مطالبة”.

“هذا يعني أنك تهتم بالجميع” ، أضاف. “عليك أن تهتم بقضاياهم ، وعليك أن تجد طرقًا للمساعدة في محاولة حل هذه المشكلات.”

كشف كلووي لـ TMZ أنه تم الاتصال به بالفعل من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي ، بعد أن عقد بالفعل اجتماع تكبير مع اثنين من المشاركين المحليين ومع آخر مقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قال كلووي: “سنرى ما يحدث هناك”. “أنا متأكد من أنهم سيحاولون على الأرجح صنع الملعب. لكن الشيء الذي أؤمن به إيمانا راسخا هو أن ما يفعله حزبنا الديمقراطي الحالي هو لا يعمل ، وقد حان الوقت للحارس القديم للمغادرة. حان الوقت لتولي الوجوه الجديدة. “

Kluwe ، وهو ناشط صريح من LGBTQ+ والمساواة في الزواج ، دفع نفسه إلى دائرة الضوء في اجتماع شاطئ هنتنغتون ، كاليفورنيا ، اجتماع مجلس المدينة ، حيث كان السكان منزعجين من لوحة المكتبة التي يُنظر إليها على أنها “بيان دعائي” بسبب إشاراتها إلى أمريكا العظيمة حركة مرة أخرى.

تظهر الكلمات “السحرية” و “مغرية” و “جلفنة” و “مغامرة” بجانب بعضها البعض على اللوحة التي تهب ماجا وصدق السكان هذه العبارة تحت مراجع بعض موضوعات حركة الرئيس ترامب.

“من خلال الأمل وتغيير أمتنا قد بنت أفضل للعصر الذهبي لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!” تقرأ الصياغة ، وفقًا لسجل مقاطعة أورانج.

وقال كلوي للمجلس المكون من سبعة أعضاء يوم الثلاثاء “لسوء الحظ ، من الواضح أن هذا المجلس لا يستمع ، لذا بدلاً من ذلك سأستغرق وقتي لأقول ما يقف عليه ماجا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.

“MAGA تعني محاولة محو الأشخاص المتحولين من الوجود. MAGA تعني إعادة التجميع والعنصرية. Maga تعني الرقابة وحظر الكتب. “

بعد إخبار المجلس بأنه سيشارك في العصيان المدني ، تم القبض على Kluwe بعد اتخاذ خطوة واحدة نحوهم.

Kluwe لا يندم على أي شيء حدث في ذلك اليوم.

قال كلووي: “أنا راضٍ تمامًا عن كيفية لعب الأشياء ، لأنني أعتقد أنه أظهر تسليط الضوء على ما يحدث محليًا هنا في هنتنغتون بيتش وكيف لا يستمع مجلس مدينتنا إلى مجتمع”.