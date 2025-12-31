يفتح Maxx Crosby أبوابه بعد نهاية فوضوية لموسم Raiders

لم تكن الأسابيع الأخيرة من موسم ماكس كروسبي قليلة الدراما، على الأقل في الطريقة التي انتهى بها الأمر.

بعد أيام من انتهاء موسمه رسميًا، تحدث نجم فريق Raiders Edge Rusher عن أفكاره حول لعب كرة القدم وكيف يجسد ذلك في أخلاقيات عمله.

يوم السبت، تم وضع كروسبي، 28 عامًا، في مركز الاحتياط المصاب في نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، بعد يوم واحد من مغادرته منشأة الفريق بعد أن أوضح رايدرز أنهم لا يريدون أن يلعب في آخر مباراتين للفريق في موسم 2025. في وقت سابق من الأسبوع، أوضح كروسبي أنه لم “يستسلم” لفرصة رايدرز المحتملة في تأمين الاختيار رقم 1 في مسودة 2026.

في حلقة الاثنين من برنامج “Let’s Go!” في البودكاست، تحدث كروسبي، على الرغم من أنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى الدراما المتعلقة بنهاية موسمه، عن “المبادئ الأساسية” التي يؤمن بها باعتباره لاعبًا محترفًا لخمس مرات.

وقال كروسبي: “عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، هناك أشياء معينة أؤمن بها حقًا، وأشعر أن هناك مبادئ أساسية يجب أن تعيش وفقًا لها، وهناك طريقة معينة يجب أن تُلعب بها اللعبة”. “وهناك نهج معين تتبعه عندما تدخل الملعب. والطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، من وجهة نظري، هي أنك تلعب من أجل الفوز. أنت تلعب من أجل زملائك في الفريق، وتضع كل ما لديك في اللعبة، بغض النظر عن ماهيتها. ستكون هناك مطبات وكدمات. ستتعرض للضرب. هذا جزء من اللعبة وطبيعة الوحش.”

في نفس الوقت تقريبًا الذي صدر فيه قرار IR يوم السبت، أفاد آدم شيفتر من ESPN أنه من المتوقع أن يحتاج كروسبي إلى عملية جراحية لإصلاح ركبته.

في تطور بعد ظهور كل هذه الأخبار، نشر كروسبي، على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو له وهو يطلق النار على الأطواق ويقفز على الترامبولين، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى تم التقاط اللقطات.

وعندما سئل كروسبي عن إمكانية إجراء عملية جراحية، قال إنه يشعر بحالة جيدة.

قال كروسبي: “أقوم بعمل رائع”. “أنا هنا في المنشأة. لدي الكثير من الأفكار والمشاعر، ولكني أركز على وضع العمل والتواجد مع زملائي في الفريق. في نهاية اليوم، أحب أن أكون مع زملائي. هذا كل شيء. سأترك الأمر عند هذا الحد. أنا في حالة جيدة، رغم ذلك. سعيد. هذا كل ما يمكنني قوله عن ذلك.”

يلعب فريق Raiders مع فريق Chiefs المضطرب في الأسبوع 18، ومع الخسارة، سيحجز الاختيار رقم 1 مع فرصة صياغة لاعب الوسط الحائز على كأس Heisman فرناندو ميندوزا.

وقع Crobsy على تمديد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 106.5 مليون دولار يبقيه متعاقدًا مع Raiders حتى موسم 2029.