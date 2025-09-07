يفتقب مشجع فيليز المتحديون من الحشد بعد أخذ الكرة من صبي صغير

لم يكن لدى مشجعي فيليز الغاضب الذي أجبر الأب على تسليم لعبة بيسبول التي أمسك بها لابنه الصغير أي ندم على تصرفاتها لأن المشجعين أعطوها حزنًا في أعقاب المشهد المذهل يوم الجمعة في ميامي.

انقلبت المروحة الإناث من المشجعين في منطقتها بعد أن طلبت الكرة من الأب ، من الواضح أنها لم تهتم كيف شاهد الآخرون الموقف ، حيث شعرت بحق الكرة.

كما حصلت على وجه مروحة في قميص النسور الذي لم يكن سعيدًا بما تتكشف.

تحذير: لغة رسومية

ركض Drew Feltwell للاستيلاء على كرة في المنزل التي ضربها لاعب فريق Phillies Harrison Bader خلال مباراة Philly ضد Marlins ليلة الجمعة وعاد إلى مقاعده لتسليم الكرة لابنه لينكولن.

يظهر الفيديو المرأة التي تطارد Lovewell والصراخ في وجهه ، ويبدو أنها تصدق أن الكرة تنتمي إليها.

شعرت Lovewell في النهاية.

“أردت فقط أن تختفي” ، قال ليسويل لـ NBC10 فيلادلفيا يوم السبت.

أوضح Lovewell ، الذي أحضر ابنته أيضًا إلى اللعبة ، ما حدث من وجهة نظره.

<br />

وقال لـ NBC10: “كانت في المقعد وراء”. “لا أعرف ما إذا كانت تقف. ربما؟ لكنني كنت أشاهد الكرة من الخفافيش تقريبًا إلى المكان الذي دخلت فيه هذا المقعد ونوعًا من التلاشي ، وكنت أذهب بالفعل ، وبمجرد أن كنت أذهب ، توقفت في مكان واحد ، وقد التقطته للتو.”

صرخت المرأة ، “هذه الكرة!” وادعت أن الكرة سُرقت من مقعدها ، على الرغم من أن المقعد كان فارغًا ، وفقًا لـ LoveLy.

قال لينكولن إنه “لم يكن سعيدًا جدًا” كان عليه أن يتخلى عن الكرة ، لكن فيليز حاول جعل الأمور في نصابها الصحيح.

التقى بدر مع لينكولن بعد المباراة وأعطاه مضرب موقّع.