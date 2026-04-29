يفتقد سانت جون مركز النقل الرئيسي ماسامبا ديوب

يستمر بحث سانت جون عن بديل زوبي إيجيوفور.

خسرت أمام غونزاغا لهدف الوسط الأعلى ماسامبا ديوب من ولاية أريزونا يوم الثلاثاء، وفقا للمصادر. استضافت المدرستان ديوب الذي يبلغ طوله 7 أقدام و1 خلال عطلتي نهاية الأسبوع الماضيتين، واعتقد آل جوني أنهما في وضع جيد للحصول على الطالب الجديد المتميز، ولكن في النهاية، يتجه ديوب نحو الغرب.

لقد كانتا حقًا المدرستين الوحيدتين اللتين حظيتا بفرصة ديوب، بمجرد أن قرر الدخول إلى بوابة الانتقالات قبل أسابيع.

الآن، سيتعين على Johnnies التركيز على السوق الأوروبية على الأرجح.

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات.

