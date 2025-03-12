يفشل سكان الجزر في الاقتراب من سباق البلاي اوف بعد أن تم تجاهله من قبل الملوك

لوس أنجلوس – هناك حظ سيء وهناك مسرحية سيئة.

ثم هناك خلط على حد سواء.

هذه هي الطريقة الوحيدة لوصف مسرحية سكان الجزيرة ليلة الثلاثاء في خسارة كارثية 4-1 للملوك في Arena Crypto.com مع اثنين من مكالمات تداخل حارس المرمى ضدهم ، وثمانية مسرحيات للسلطة بدون أهداف ، وهدفين تم اختزالهما ضد الرحلة الطويلة شرقًا للتفكير في فوضى أسبوع.

ليس مرة واحدة ولكن مرتين في هذه الرحلة لم يتأثر سكان الجزيرة بفرصة للحصول على ثلاث نقاط من مباراة فاصلة.

في حين أن منافستهم في سباق البطاقات البرية في الشرق لا تغطي نفسها بالضبط في المجد ، إلا أن سكان الجزيرة بحاجة إلى تعويض الأرض وفشلوا هذا الأسبوع في فرصة ذهبية للقيام بذلك.

إنها مهمة أكثر صرامة في التصفيات هذه المرة مقارنة بالتقاطعات المماثلة في الموسمين الماضيين ، ولكن حتى الجهد الذي بذله سكان الجزيرة في لوس أنجلوس – على الرغم من أنه أفضل من ليلتين سابقتين في Anaheim – لم يكن ما تسميه ملهمًا.

نجح سكان الجزيرة في تحويل هذا إلى لعبة دفاعية ، لكن الملوك هم الذين احتلوا غالبية الفرص المحدودة المتاحة والاستفادة من أخطاء الجزر.

ما أحدث اختلافًا كبيرًا من أي شيء آخر على الجليد ، على الرغم من ذلك ، كان موظفي فيديو الملوك ، والذي نجح في تحدي ليس هدفًا ، بل هدفين واضحين في الجزيرة في الفترة الثانية لتدخل حارس المرمى.

بدا أول واحد مفتوحًا ومتألقًا ، حيث كان سيمون هولمستروم يتحرك بوضوح دارسي كويبر من التجعد لخلق فرصة لكايل بالميري لاروي الصولجان.

والثاني ، على أندرس لي ، كان أقرب إلى مكالمة 50/50 ، مع تزلج لي في التجعد ولمس Kuemper ، ولكن لا يبدو أنه يؤثر عليه على الهدف الخلفي للاعب.

لذا ، بدلاً من الدخول في فترة الاستراحة الثانية التي تم ربطها في الثالثة ، واجه سكان الجزيرة عجزًا من هدفين-وتم تفوقهم على لعبهم على السلطة بعد أن انفجرت عصا توني ديانجيلو لتلقي تمريرة ، مما أعطى كوينتين بايفيلد انفصالًا مختصرًا الذي دفنه بسهولة.

لا تحوّل الاستراحات السيئة ما كان أقل من 60 دقيقة.

ولكن يجب أن يقال أن هذه اللعبة لديها العديد من الراحة السيئة التي عانى بها سكان الجزيرة طوال الموسم ، وربح إريك هورنك الإحصائي لكل فريق ، وهي المرة الأولى التي يكون فيها الجزر هدفين تم استدعاؤهما في لعبة بسبب التحديات.

إضافة إلى إصابة إهانة ، فقد سكان الجزيرة أيضًا آدم Boqvist في الفترة الثانية ، مع عدم عودة المدافع إلى اللعبة بعد إجراء فحص قوي من Kevin Fiala.

مما زاد الأمور سوءًا في لعبة Power Play ، فشل سكان الجزيرة في تحويل خمسة على مدار ثلاثة على مدار ثلاثة في الفترة الثالثة ، مما أدى إلى الوصول إلى حسابهم المذهل مقابل 7 بهدف اختصار مسموح به في لعبة السلطة في المساء ، مع وجود عام الثامن.

في ذلك الثامن ، مع شبكة الجزيرة الفارغة ، سجل الملوك هدفهم الثاني الذي تم اختزاله في الليل ، بتسجيل درو دوتي.

حتى مع وجود تحذير من الأهداف المنقوشة ، لا يوجد أي عوامل في ليلة قضى فيها سكان الجزيرة أكثر من ربع المباراة في لعبة السلطة وفشلوا في التسجيل في ميزة الرجل.

افتتح فلاديسلاف غافريكوف التسجيل في 15:33 من الأول ، تمزيق في المركز الواحد على بعد 40 ثانية من تأخر دعوة ركلة جزاء على DeAngelo لخلاصه.

بعد أن تعادل لي في الساعة 8:37 من الثانية ، استغرق الأمر فيليب دانولت 37 ثانية فقط لإعطاء الملوك الصدارة في الخلف ، واختتمت في ممر قطرة تريفور مور في الدائرة اليسرى.

ثم جاءت كوميديا ​​الأهداف المنقولة والوقوع في مسرحية السلطة ، والتي أضرت بمضاعفة في ليلة حيث كافح سكان الجزر للحفاظ على أي ضغوط خمسة على خمسة في المنطقة الهجومية.

يمكن لسكان الجزيرة أن يشكروا الفرق المحيطة بهم في الترتيب لعدم اغتنام الفرصة لوضعهم في سباق التصفيات هذا الأسبوع. ولكن هذا ليس حسن النية يمكنهم الاستمرار اعتمادًا على.

هذا ، في الوقت الحالي ، لديه كل ما هو موسم ينزلق في حركة بطيئة. إنه على سكان الجزيرة لعكس ذلك.