يفشل Yankees في الاختبار الأول الكبير حيث أن نقاط الضعف المألوفة تظهر مرة أخرى

لقد انتهت صلاحيتها بهدوء ، وهو ناعم 1-2-3 في قاع التاسع ضد صديق قديم يدعى أروليس تشابمان. بدأ عدد قليل من المعجبين بالفعل في الانتقال إلى المرائب ومنصات مترو الأنفاق عندما قام انفجار رومان أنتوني بتطهير الجدار وتطهير المنزل في الجزء العلوي من التاسعة. الآن خرجوا بإلحاح أكبر.

أراد هؤلاء 47،036 – مثل يانكيز أنفسهم – دفن هذا في أسرع وقت ممكن.

وقال آرون بون ، مدير يانكيز ، “ليست ليلة رائعة بالنسبة لنا”.

فاز Sox ، 6-3. لقد سادوا في لعبة شعرت بها ، لأحد المرات القليلة في العقدين الأخيرين ، مثل لعبة Yankees-Red Sox في المدرسة القديمة ، Stakes Real Stakes على الطاولة ، وكلا الفريقين يؤوي طموحًا حقيقيًا في التصفيات. استمر حتى 3 ساعات و 25 دقيقة ، وهو ما يعادل 2025 مع تلك الملحمة لمدة 4 ساعات والتي كانت هي القاعدة.