يفضل كيرك كوزينز على فرناندو ميندوزا

يتجه كيرك كوزينز نحو استعادة مركز الظهير الوسطي رقم 1 في اتحاد كرة القدم الأميركي.

إن المخضرم في اتحاد كرة القدم الأميركي الذي يبلغ من العمر 14 عامًا هو المرشح المفضل لـ -250 في DraftKings ليأخذ أول لقطة للموسم في الأسبوع الأول على المسودة الشاملة رقم 1 لعام 2026 في فرناندو ميندوزا.

في Kalshi، يعكس Cousins ​​فرصة بنسبة 67 بالمائة لكسب نقطة البداية خارج المعسكر التدريبي.

من ناحية أخرى، سعر ميندوزا هو +205. سيكون الفائز بجائزة Heisman Trophy هو الاختيار الأول بشكل عام لعدم بدء المباراة الافتتاحية للموسم منذ اختيار Browns Baker Mayfield في عام 2018.

ستة لاعبين وسطيين آخرين، بما في ذلك كام وارد، وكالب ويليامز، وبرايس يونغ، وتريفور لورانس، وجو بورو، وكيلر موراي، بدأوا جميعًا مع فرقهم في تلك النافذة.

وقعت لاس فيغاس على شركة Cousins ​​في أبريل كوكيل مجاني غير مقيد لصفقة متخصصة مدتها عام واحد بقيمة 20 مليون دولار. تتضمن الاتفاقية أيضًا خيار النادي بقيمة 80 مليون دولار لمدة عامين ويمكن أن تصل القيمة الإجمالية إلى 172 مليون دولار على مدار خمس سنوات.

إنه يعرف الجريمة التي سينفذها المدرب الجديد كلينت كوبياك بعد أن لعب معه لمدة ثلاثة مواسم (2019-21) في الفايكنج. كان كوبياك مدربًا للاعبي الوسط قبل ترقيته إلى منسق هجومي في عام 2021.

وقال كوبياك هذا الأسبوع: “أتوقع أن يخرج الرجال ويقوموا بعملهم”. “إنهم يتحدثون دائمًا عن منافستنا في الوسط.

“إنهم يتنافسون ضد الدفاع كل يوم، لكن كيرك وأيدان (أوكونيل) سيحصلون على ممثلين. سيحصل فرناندو على الكثير من الممثلين. أمامنا طريق طويل لنقطعه حتى نبدأ لعب كرة القدم في سبتمبر.”

وتراجع كوزينز (37 عاما) منذ تعرضه لإصابة في وتر العرقوب في عام 2023. وبدأ 10 مباريات مع فريق الصقور الموسم الماضي بعد تعرض مايكل بينيكس جونيور لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي. بهذه الفرصة، سجل أقل معدل إنجاز (61.7) في حياته المهنية، 10-5 TD-INT، و47.6 QBR.

في عام 2024، قاد اتحاد كرة القدم الأميركي في عمليات الاعتراض.

قام فريق Raiders بالتنقل عبر ثلاثة لاعبين مختلفين في بداية الأسبوع الأول منذ رحيل ديريك كار – Jimmy Garoppolo في عام 2023، وGardner Minshew في عام 2024، وGeno Smith في عام 2025. معًا، لقد ذهبوا 7-23 خلال تلك المواسم، وألقوا 35 تمريرة لمس مقابل 36 اعتراضًا.

اقتحم مندوزا المركز الأول في الاختيار العام في عام 2025 بعد أن قاد إنديانا إلى البطولة الوطنية بحملة 16-0، و3535 ياردة، و41 هبوطًا.

وقال ميندوزا عن كوبياك: “إن وجود مثل هذا العقل الهجومي العبقري الذي يدير مثل هذا النظام المتماسك والمتكامل هو مكان جيد حقًا، وهو وضع جيد حقًا لتكون فيه لاعبًا وسطيًا”.

بينما يقدم لفريق Raiders أعلى سقف على المدى الطويل، فإن خبرة Cousins ​​تجعل الأرضية الأكثر أمانًا بينما يسهل ميندوزا انتقاله إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

