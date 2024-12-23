يفقد القراصنة السيطرة على NFC South في تسلسل مجنون لإنهاء الخسارة أمام Cowboys

عانى القراصنة من خسارة مفجعة أمام رعاة البقر مما كلفهم السيطرة على NFC South.

خرج فريق Cowboys بفوز 26-24 على فريق Bucs وسيكون ذلك ارتباكًا قسريًا ذو أبعاد أسطورية سيتم تذكره كثيرًا من المواجهة الجامحة “Sunday Night Football” في ملعب AT&T.

مع بقاء ما يزيد قليلاً عن دقيقة ونصف على نهاية المباراة وتأخر القراصنة بفارق دقيقتين، تمكن بيكر مايفيلد من الصمود في وجه اندفاع تمريرات كاوبويز ومع التفاف مدافع دالاس حول خصره، حصل مايفيلد على تمريرة قصيرة إلى رشاد وايت .

ماذا. فقط. حدث؟ دفاع فريق Cowboys يضمن الفوز بضربة قابضة جاهزة! pic.twitter.com/Hs7vBSBYP5 – ليلة الأحد لكرة القدم على NBC (SNFonNBC) 23 ديسمبر 2024

بدا وايت كما لو أنه سيحصل على بعض الياردات الإيجابية عندما حاول تامبا السير إلى أسفل الملعب، ولكن أثناء إنزاله حول خط بوكس ​​الذي يبلغ طوله 31 ياردة، تمكن دارون بلاند من انتزاع الكرة من يدي وايت بينما كان يجري. تم التصدي لها.

وقال بلاند لشبكة إن بي سي بعد المباراة: “لقد رأيته للتو يفتقد الكرة وشعرت أن الوقت قد حان للحصول على الكرة”. “لقد ارتكبت خطأ في النهاية أثناء القيادة قبل ذلك، لذلك كان علي استعادة الكرة.”

أصبحت اللحظة أكثر تدميراً حيث سقط القراصنة حتى مع الصقور بنتيجة 8-7، الذين هزموا العمالقة في وقت سابق من اليوم، في صدارة ترتيب القسم.

يتمتع أتلانتا بميزة في الشوط الفاصل منذ أن هزم تامبا مرتين هذا الموسم. يقع تامبا باي أيضًا في الخارج وينظر إلى ما بعد الموسم باعتباره المصنف رقم 8.

ظهرت المسرحية أيضًا في معركة حماسية بين فريق Bucs و Cowboys على الرغم من عدم وجود الكثير من اللعب من أجل دالاس بعد أن انتهت آمالهم في التصفيات رسميًا في وقت سابق من اليوم.

فاز فريق Cowboys الآن بأربع من آخر خمس مباريات بعد إنهاء سلسلة هزائم من خمس مباريات.

سيواجه القراصنة الفهود والقديسين لاختتام موسمهم.