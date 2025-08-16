يفقد براندون يونغ في براندون يونغ عرضًا مثاليًا في الأزياء المفجعة

يا قريب جدا.

خسر الصاعد في أوريولز براندون يونغ عرضًا مثاليًا في اللعبة في أزياء وحشية ليلة الجمعة عندما ألقى رماديًا مع اثنين من الرافضة في الشوط الثامن ، مما أدى إلى ضرب Astros فقط في Baltimore 7-0 في Dalkin Park.

من المحتمل أن يكون الهداف الرسمي قد حكم على المسرحية خطأ ، والذي كان من شأنه أن يحافظ على عطاءات عدم التضحية على قيد الحياة ، لكن رامون أورياس لاعب كرة القدم السابق في أوريولز حصلوا على رصيد للحصول على ضربة.

قال يونج الذي حقق فوزه الأول في مسيرته المهنية مع ثمانية أدوار مغلقة: “اعتقدت أنني أستطيع أن أتعامل مع المسرحية”. “لقد وصلت إلى هناك في الوقت المناسب ، وأعتقد أنه كان لدي المزيد من الوقت لأخذ خطوة وأرمي أفضل. من الواضح أنني هرعت ، انتزعها. إنها تمتص. بالتأكيد تريد العودة.”

نشأ Young ، 26 عامًا ، إلى الألعاب في هيوستن وكان في الواقع عائلة وأصدقاء في الحضور أثناء محاولته صنع التاريخ.

قام بتسليم أول 23 عامًا عندما حقق Urias ، الذي أرسل إلى Astros في الموعد النهائي ، 56 ميلاً في الساعة في عدد 2-2 إلى يونغ يمين أنه طارد وأمسك بيد واحدة.

بدلاً من التوقف حتى يتمكن من التراجع ، حاول يونغ أن يفعل كل شيء بحركة واحدة وأطلق النار على جسده باتجاه القاعدة الأولى.

انحرفت رميته الواسعة نحو المكان الذي التقى فيه العشب في الأوساخ وتخطي أول رجل القاعدة كوبي مايو ، مما سمح للوريا بالوصول بأمان.

لقد استغرق الأمر رمية كبيرة إلى Nab Urias في أسفل الخط ، لكن رمي يونغ لم يمنح هذه الفرصة.

لقد انتعش إلى ستراند أورياس في المركز الثاني ، لكن هذا الرمي ما زال متبقًا معه بعد أن هنأه زملائه في المخبأ.

قال يونغ: “كنت أفكر حرفيًا في أنني كنت أتخلى عن كرة أسفل الخط”. “منزعج جدا من ذلك.”

وقال زميله في الفريق جوردان ويستبورغ إنه يعتقد أن يونغ لديه فرصة حقيقية في اللعب.

قال ويستبورغ ، وفقًا لموقع MLB.com: “اعتقدت أنه حصل على تسديدة حقيقية”. “إنه لأمر مخز ، لكنه لا يزال ليلة خاصة بالنسبة له ، ولا أعتقد أنه يحتاج إلى أن يسكن ذلك كثيرًا.”

ضرب يونغ ستة مقاتلين في أفضل وأطول أداء في حياته المهنية ، بعد أن حمل 6.70 عصر في اللعبة.

وقيد قيادة Fastball الخاصة به للسماح له بترويض القادة المشاركين في AL West وأخيراً الحصول على هذا الفوز المهني الأول.

“هذا يعني الكثير” ، قال يونغ عن الثقة التي سيكسبها من هذه النزهة. “مجرد الحصول على أول واحد ، يمكنني الحصول على هذا المال من ظهري والتنفس قليلا.”