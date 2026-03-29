يفكر نجم الفورمولا 1 بقيمة 380 مليون دولار ماكس فيرستابين في التقاعد المفاجئ عند عمر 28 عامًا

قد يضغط نجم الفورمولا 1 ماكس فيرستابين على المكابح في نهاية العام.

قال سائق Red Bull إنه يفكر في التقاعد من الفورمولا 1 في نهاية عام 2026 – قبل عامين من نهاية عقده المربح – معترفًا بأنه “لا يستمتع بالرياضة” بعد حصوله على المركز الثامن المخيب للآمال في سباق الجائزة الكبرى الياباني يوم السبت.

على الرغم من أنه ترك مستقبله في السباقات دون تحديد في كثير من الأحيان، إلا أن بطل العالم أربع مرات، البالغ من العمر 28 عامًا، أصبح ينتقد بشكل متزايد الاتجاه الذي تتجه إليه الفورمولا 1 – الأمر الذي أدى على ما يبدو إلى تراجع شغفه الذي كان مشتعلًا في السابق.

وعندما سُئل بعد السباق من قبل بي بي سي سبورت عما إذا كان ذلك يعني أنه كان يخطط للانسحاب بعد الموسم، أجاب بقنبلة: “هذا ما أقوله. أنا أفكر في كل شيء داخل هذا المرعى. أنا أفكر في كل شيء داخل هذا الحلبة”.

وأكد: “على المستوى الشخصي، أنا سعيد للغاية”. “أنت تنتظر أيضًا 24 سباقًا. هذه المرة 22، ولكن عادةً 24. وبعد ذلك تفكر فقط في ما إذا كان الأمر يستحق ذلك؟ أم هل أستمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي؟ رؤية أصدقائي أكثر عندما لا تستمتع برياضتك؟”

لم يكبح فيرستابين إحباطه من لوائح الفورمولا 1 الجديدة المثيرة للجدل، حيث شبه السيارات الأصغر حجمًا والأخف وزنًا بـ “ماريو كارت” ووصفها بأنها “مناهضة للسباق”.

وكرر موقفه لبي بي سي من خلال التأكيد على أن تقاعده المحتمل لا علاقة له بمستواه الحالي.

قال: “يمكنني أن أقبل بسهولة أن أكون في P7 أو P8 حيث أنا”. “…ولكن في نفس الوقت عندما تكون في P7 أو P8 ولا تستمتع بالصيغة الكاملة التي تقف وراءها، فإن ذلك لا يبدو طبيعيًا بالنسبة لسائق السباق.

وأضاف: “بالطبع أحاول التأقلم مع الأمر، لكن الطريقة التي تتنافس بها ليست لطيفة”. “إنه حقًا مناهض للقيادة. ثم في مرحلة ما، نعم، لم يكن هذا ما أريد القيام به.”

إذا قرر الرحيل، فإن النجم الهولندي سيتقاعد كواحد من أكثر المتسابقين تتويجًا في تاريخ الفورمولا 1.

فاز فيرشتابن بـ 71 سباقًا – كل ذلك قبل عيد ميلاده التاسع والعشرين – خلف لويس هاميلتون (105) ومايكل شوماخر (91) فقط في الصدارة على الإطلاق.

كما أنه سيتقاعد كواحد من أغنى الأثرياء.

وقع Verstappen، الذي انضم إلى Red Bull في عام 2019، على تمديد لمدة خمس سنوات بقيمة 275 مليون دولار وقع عليه في عام 2022 – وهي واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ الرياضة.

وفقًا لرواتب الفورمولا 1، يحصل فيرشتابن على راتب أساسي قدره 65 مليون دولار مع أرباح محتملة على المسار الصحيح تبلغ 76 مليون دولار، إلى جانب دخل رعاية يقدر بـ 25 مليون دولار – 40 مليون دولار سنويًا – مما يؤدي إلى أرباح سنوية محتملة تبلغ حوالي 116 مليون دولار، متخلفًا فقط عن لويس هاميلتون المقدر بـ 160 مليون دولار سنويًا مع فيراري. يمكن أن يصل Verstappen إلى ما يقرب من 380 مليون دولار من الأرباح المهنية بحلول نهاية عام 2026، وفقًا لـ Spotrac.

على الرغم من احتمالية ترك مبلغ ضخم على الطاولة، إلا أن فيرستابين – الذي تبلغ ثروته الصافية حوالي 210 مليون دولار، وفقًا لـ F1 Salaries – كان مصرًا على أنه لم يشارك أبدًا في السباق من أجل المال في المقام الأول.

وقال “أريد أن أكون هنا لأستمتع وأقضي وقتا ممتعا وأستمتع بنفسي. في الوقت الحالي هذا ليس هو الحال حقا”.

وتابع فيرشتابن: “بالطبع أنا أستمتع ببعض الجوانب”. “أنا أستمتع بالعمل مع فريقي. إنهم مثل عائلة ثانية. ولكن بمجرد أن أجلس في السيارة، لا أشعر بالمتعة أكثر لسوء الحظ. أنا أحاول. وأظل أقول لنفسي كل يوم أن أحاول الاستمتاع به. إنه أمر صعب للغاية.

وخلص إلى القول: “… إنه لأمر محزن بعض الشيء أن نكون صادقين أننا نتحدث عن هذا الأمر”. “هذا هو الأمر. لا داعي للشعور بالأسف من أجلي. سأكون بخير.”