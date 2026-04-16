يفوز المحاربون في مباراة اللعب البرية ضد كليبرز ليتقدموا للعب صنز

إنجلوود – لسبب أو لآخر، لم يكن من المتوقع أن يكون هناك أي فريق داخل Intuit Dome في مباراة اللعب في الجزء السفلي من المؤتمر الغربي.

في النهاية، سيحصل فريق Warriors الذي دمرته الإصابات على فرصة أخرى للتأهل إلى التصفيات غير المتوقعة. على الجانب الآخر، انتهى موسم كليبرز، الذي بدأ العام 6-21 وتحيط به جدل خارج الملعب، يوم الأربعاء بخسارة 126-121 أمام غولدن ستايت في مباراة داخل القسم الغربي.

أدرك كلا الفريقين أنهما سيحققان أطول عدد من التسديدات في فترة ما بعد الموسم، لكن تلك الاحتمالات الضئيلة – فرصة للعب كرة سلة ذات معنى – هي بالضبط ما عمل ستيف كاري في طريق عودته من إصابة مستمرة في الركبة لتجربته مرة أخرى.

واستفاد كاري من ذلك، مسجلا 35 نقطة في 36 دقيقة. وأضاف كريستابس بورزينجيس وجوي سانتوس 20 نقطة لكل منهما، فيما سجل غولدن ستايت كاوهي ليونارد 21 نقطة في 40 دقيقة.

وحقق فريق كليبرز المكون من داريوس جارلاند وبينديكت ماثورين 44 نقطة مشتركة لفريق ووريورز، وهو أعلى مستوى للفريق بـ 23 نقطة لماثورين و15 في الشوط الثاني، لكنهم سمحوا بتقدمهم المكون من رقمين في الربع الرابع ليفلت من قبضة لقب البطولة على الجانب الآخر.

مع أربع رميات ثلاثية متأخرة في تتابع سريع من آل هورفورد، تمكن فريق ووريورز من الصمود في وجه 20 دورانًا تحولت إلى 35 نقطة لكليبرز، وسبع نقاط أخرى متبقية على خط الخطأ وسلسلة من الشاشات غير القانونية التي قضت على المزيد من النقاط، مما ترك المدرب ستيف كير غاضبًا وأدى إلى خطأ فني على درايموند جرين.

أجبر جرين زوجًا من التحولات على ليونارد ليحسم المباراة في الدقيقة الأخيرة. استغرق فريق Warriors كل هذا الوقت ليحقق أكبر تقدم له في المباراة بعد أن لعب من الخلف في معظم فترات المباراة.

تقدم فريق لوس أنجلوس بفارق كبير قبل 9:35 دقيقة من نهاية المباراة ولم يتخلى عن تقدمه حتى سجل هورفورد رميته الثلاثية الرابعة ليتقدم غولدن ستايت 117-115 محققاً تقدمه الأول منذ بداية الربع الثاني.

ماذا يعني

انتقلت المباراة إلى من يملك الثنائي الأفضل.

أثبت كاري وبورزينجيس أنهما أقوى من ليونارد وجارلاند.

وهذا هو الفوز الأول لفريق واريورز على كليبرز في لوس أنجلوس منذ 28 نوفمبر 2021، لينهي سلسلة من تسع مباريات متتالية من الهزائم، وهي الأطول لغولدن ستايت أمام منافس واحد في مواسم كير الـ12.

يمكن لفريق كليبرز حجز كبائنهم في كابو. يعكف فريق Warriors على وضع خطط للسفر إلى Phoenix، حيث سيواجهون مباراة الفوز أو العودة إلى أرضهم للمرة الثانية ضد فريق Suns المصنف رقم 7.

نقطة تحول

وساعد جارلاند كليبرز على التقدم مبكرا 12-2 بعد أن جاءت ثماني من نقاطه الـ21 في الربع الأول. وسّع فريق لوس أنجلوس فارق النقاط ليصل إلى 13 نقطة، لكن فريق Warriors لم يبتعد أبدًا. طوال الوقت، كانوا ينتظرون موجة الكاري الحاصلة على براءة اختراع.

بدأت في منتصف الربع الثالث.

وسجل كاري، الذي احتفظ بثماني نقاط وسدد 2 من 9 في الشوط الأول، 16 نقطة في الربع الثالث. حول كاري تمريرة مراوغة من درايموند جرين إلى لعبة من أربع نقاط، حيث قفز من مسافة 30 قدمًا وأسقط أخرى من مسافة بعيدة بعد عرضية فوق مدافعه.

أعطى كاري الأمل للمحاربين.

أنهى هورفورد المهمة.

أفضل لاعب: ستيف كاري

كان الكاري لا يمكن إيقافه عندما كان الأمر أكثر أهمية.

بالإضافة إلى 16 هدفًا له في الشوط الثالث، أضاف 12 هدفًا آخر في الشوط الرابع مقابل 26 هدفًا بعد نهاية الشوط الأول.

احصائيات المباراة: 13 مقابل 21

لقد كانت حكاية نصفين لفريق Warriors بعد خط الثلاث نقاط.

تم الاحتفاظ بنسبة 30٪ – 6 مقابل 20 – في الشوط الأول. مع تولي كاري وهورفورد وبورزينجيس المسؤولية في الشوط الثاني، قام جولدن ستيت بـ 13 من 21 محاولة من خارج المحيط.

التالي

انتهى موسم كليبرز، ليضع حدًا للتحول الأكثر دراماتيكية في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين. في هذه الأثناء، يتوجه فريق Warriors إلى فينيكس. سيلعبون مع فريق صنز ليلة الجمعة للحصول على فرصة التوجه إلى أوكلاهوما سيتي باعتباره المصنف رقم 8 في مباراة الجولة الأولى مع حامل اللقب ثاندر.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية