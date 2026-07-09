يقال إن الجدول الزمني لوكالة ليبرون جيمس الحرة لا يزال غير واضح

لا يزال ليبرون جيمس غير مستعد لاتخاذ خطوته التالية.

وفقًا لشمس شارانيا، من غير المتوقع قريبًا اتخاذ قرار بشأن المكان الذي سيلعب فيه جيمس الموسم المقبل، مما يترك سوق الوكلاء المجانيين في الدوري الاميركي للمحترفين عالقًا في لعبة انتظار قد تمتد لأسابيع.

ويخطط جيمس لقضاء هذا الأسبوع مع العائلة والأصدقاء بينما يواصل تقييم خياراته للموسم الرابع والعشرين من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وهذا يعني أن الفرق التي لا تزال مشاركة في المطاردة قد تضطر إلى الاستمرار في العمل في طي النسيان بينما يأخذ أكبر وكيل مجاني في الدوري وقته.

ويبدو أن المجال يضيق أيضًا.

أفاد شارانيا أنه تمت إزالة دنفر ناجتس من قائمة جيمس للوجهات المحتملة. وهذا يترك خمسة فرق لا تزال مرتبطة باليانصيب: كليفلاند كافالييرز، ميامي هيت، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، مينيسوتا تمبروولفز وغولدن ستايت ووريورز.

يأتي كل خيار بنوع مختلف من الجاذبية.

تقدم كليفلاند نهاية الدائرة الكاملة، وتقدم ميامي التاريخ والألفة. تقدم مينيسوتا منافسًا جاهزًا مبنيًا على أنتوني إدواردز. يقدم الانضمام إلى ستيفن كاري في غولدن ستايت أعنف مسرح لكرة السلة مع منافسين ساخنين في فريق واحد

برزت فيلادلفيا كواحدة من الفرق الأكثر إثارة للاهتمام، حيث ورد أن فريق سيكسرز يقدم عرضًا جديًا حول قلب الفوز الآن.

ولكن لا يبدو أن أيًا من ذلك يجبر جيمس على اتخاذ قرار سريع.

وأشار ريتش بول مؤخرا إلى أن العملية لن تتحرك بسرعة، قائلا إنه لا يعتقد أن القرار سيحدث “في أي وقت قريب” أو في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يتوافق ذلك مع أحدث تقارير شارانيا، والتي توضح أن الدوري الاميركي للمحترفين ربما ينتظر جيمس لفترة أطول مما يفضلونه حيث يقرر جيمس ما الذي يقدم أقرب شيء إلى “السعادة الكاملة”.

هذا هو الجزء الصعب بالنسبة لبقية السوق. ربما يبلغ جيمس من العمر 41 عامًا، لكنه يظل أكبر قطعة دومينو متاحة. حتى في هذه المرحلة من حياته المهنية، يمكنه تغيير سقف الفريق، وتغيير ميزان القوى في أي من المؤتمرين وإجبار المكاتب الأمامية المتنافسة على تعديل خططها الخاصة.

يمكن لكل من The Warriors وCavaliers وHeat وSixers وTimberwolves تقديم طلباتهم.

ومع ذلك، لا يزال جيمس يتحكم في الساعة.

وحتى الآن، لا يزال الدوري الاميركي للمحترفين ينتظر.

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