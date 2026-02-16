يقال إن مستويات هرمون التستوستيرون لدى دونالد ترامب مرتفعة بالنسبة لعمره – ماذا يعني ذلك؟

جعل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور الجميع يتحدثون مرة أخرى بعد ظهوره في حلقة 13 يناير من برنامج “Katie Miller Podcast”. عندما لم يكن وزير الصحة ينتقد الرئيس دونالد ترامب بسبب نظامه الغذائي “المضطرب” – والسبب الغريب الذي يجعله يفضل ماكدونالدز، كان يتباهى برجولة ترامب وحيويته. “لقد نظر الدكتور أوز إلى سجلاته الطبية وقال إنه حصل على أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون لم يسبق له مثيل بالنسبة لشخص يزيد عمره عن 70 عامًا” ، قال كينيدي متدفقًا. وأضاف مازحا: “أعلم أن الرئيس سيكون سعيدا لأنني سأكرر ذلك”.
كما تتذكرون، في عام 2016، ظهر ترامب في برنامج “The Dr. Oz Show”، حيث كشف الدكتور محمد أوز عن مستوى هرمون التستوستيرون الدقيق لدى ترامب في ذلك الوقت أمام جمهور مباشر. “إن هرمون التستوستيرون الخاص بك هو 441، وهو في الواقع … إنه جيد،” أعلن جراح القلب والصدر والمؤلف والشخصية التلفزيونية المعتمدة (عبر NPR). تجدر الإشارة إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا يمكن أن تتراوح من 156 إلى 819 نانوجرام لكل ديسيلتر (عبر منشورات هارفارد الصحية).
إذن، ما الذي يعنيه بالضبط مستوى هرمون التستوستيرون لدى ترامب فيما يتعلق بصحة الرئيس؟ وهل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بلعبة الجولف الخاصة به؟ في حين أن هرمون التستوستيرون له العديد من التأثيرات الحقيقية على جسمك، بما في ذلك زيادة كتلة العضلات وقدرات حرق الدهون، فضلاً عن تحسين الوظيفة الجنسية، فإن القول المأثور القديم حول الكثير من الأشياء الجيدة يبدو صحيحًا هنا أيضًا. وكما تبين، فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر أيضًا على البروستاتا ويضعف جهاز المناعة، وفقًا لدراسة أجراها علماء في كلية الطب بجامعة ستانفورد.
كيف تتغير مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم الذكور في السن
على عكس ادعاء روبرت ف. كينيدي على الهواء حول مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرئيس دونالد ترامب، فمن المعروف أن كمية الهرمون الجنسي الذكري تميل في الواقع إلى الانخفاض لدى الرجال مع تقدمهم في السن. وفقا لمراجعة نشرت في مجلة علم النفس الجسدي في عام 2013، يمكن أن ينخفض هرمون الذكورة بنسبة تصل إلى 40٪ بين سن 40 و 70 عاما. وكما تبين، فإن السمنة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ذلك. في الواقع، إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن للشخص من خلالها زيادة مستويات هرمون التستوستيرون بشكل طبيعي هي ممارسة الكثير من التمارين البدنية. (تأتي الراحة الليلية الجيدة في لحظة قريبة جدًا.)
في حين أن ترامب لا يعتبر حاليًا بدينًا (وفقًا لفحصه البدني السنوي في 11 أبريل 2025)، فقد عانى الرئيس من وزنه في الماضي، وفقًا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز، لذا فإن هذا يزيد من تعقيد حكاية كينيدي حول مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى ترامب.
لماذا يمكن أن ترتفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى ترامب
في مقطع فيديو تم تحميله على فيسبوك، علق طبيب الأطفال واختصاصي الحساسية والمناعة زاكاري روبين، موضحًا أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الأسباب المعقولة التي قد تجعل ترامب لديه مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون في عمره، بما في ذلك استخدام العلاج ببدائل التستوستيرون، أو “ورم إفراز التستوستيرون”، أو ربما حتى مجرد عمل معملي خاطئ. وفقًا لروبن، اعتمادًا على الوقت الذي يتم فيه إجراء المختبرات، يمكن أن تكون النتائج منحرفة بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لعيادة كليفلاند، من الصعب جدًا تحديد ما إذا كان لدى الرجل مستويات هرمون تستوستيرون “أعلى من الطبيعي” أم لا. وخلص روبن إلى القول: “خلاصة القول هي أن وجود مستويات عالية جدًا من هرمون التستوستيرون لا يمنح نوعًا من القدرة الخارقة، وبالتالي فإن التصريحات التي يدلي بها آر إف كيه جونيور لا معنى لها من الناحية البيولوجية”.
وفي الوقت نفسه، حذر بعض خبراء العلوم السياسية من أنه قد يكون هناك أيضًا سبب وراء تفاخر روبرت كينيدي بمستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة لدى ترامب في المقام الأول. وقال كولين أندرسون، الأستاذ المساعد السريري لقسم العلوم السياسية في كلية الآداب والعلوم بجامعة بافالو، لموقع HuffPost: “كانت مستويات هرمون التستوستيرون جزءًا من المناقشة في ما يسمى بـ “المانوسفير” لسنوات في هذه المرحلة”. “لأي سبب كان، يُنظر إلى ترامب بين الرجال المحافظين على أنه قمة الرجولة، لذا فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون هو وسيلة لتعزيز تلك الصورة”. وأضاف: “ترامب لديه للحفاظ على هذا الخطاب العام بأنه الأفضل على الإطلاق في نهاية القصة. إنها استراتيجية دعاية أساسية نسبيًا ولكنها فعالة جدًا”.