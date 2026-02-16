يقال إن مستويات هرمون التستوستيرون لدى دونالد ترامب مرتفعة بالنسبة لعمره – ماذا يعني ذلك؟

جعل وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت ف. كينيدي جونيور الجميع يتحدثون مرة أخرى بعد ظهوره في حلقة 13 يناير من برنامج “Katie Miller Podcast”. عندما لم يكن وزير الصحة ينتقد الرئيس دونالد ترامب بسبب نظامه الغذائي “المضطرب” – والسبب الغريب الذي يجعله يفضل ماكدونالدز، كان يتباهى برجولة ترامب وحيويته. “لقد نظر الدكتور أوز إلى سجلاته الطبية وقال إنه حصل على أعلى مستوى من هرمون التستوستيرون لم يسبق له مثيل بالنسبة لشخص يزيد عمره عن 70 عامًا” ، قال كينيدي متدفقًا. وأضاف مازحا: “أعلم أن الرئيس سيكون سعيدا لأنني سأكرر ذلك”.

كما تتذكرون، في عام 2016، ظهر ترامب في برنامج “The Dr. Oz Show”، حيث كشف الدكتور محمد أوز عن مستوى هرمون التستوستيرون الدقيق لدى ترامب في ذلك الوقت أمام جمهور مباشر. “إن هرمون التستوستيرون الخاص بك هو 441، وهو في الواقع … إنه جيد،” أعلن جراح القلب والصدر والمؤلف والشخصية التلفزيونية المعتمدة (عبر NPR). تجدر الإشارة إلى أن مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عامًا يمكن أن تتراوح من 156 إلى 819 نانوجرام لكل ديسيلتر (عبر منشورات هارفارد الصحية).

إذن، ما الذي يعنيه بالضبط مستوى هرمون التستوستيرون لدى ترامب فيما يتعلق بصحة الرئيس؟ وهل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بلعبة الجولف الخاصة به؟ في حين أن هرمون التستوستيرون له العديد من التأثيرات الحقيقية على جسمك، بما في ذلك زيادة كتلة العضلات وقدرات حرق الدهون، فضلاً عن تحسين الوظيفة الجنسية، فإن القول المأثور القديم حول الكثير من الأشياء الجيدة يبدو صحيحًا هنا أيضًا. وكما تبين، فإن ارتفاع هرمون التستوستيرون يمكن أن يؤثر أيضًا على البروستاتا ويضعف جهاز المناعة، وفقًا لدراسة أجراها علماء في كلية الطب بجامعة ستانفورد.