يقترب Deiveson Figueiredo من الحصول على لقب UFC الثاني إذا تجاوز بيتر يان

يعود تاريخ Deiveson Figueiredo إلى الأيام التي كان يشاهد فيها نادي Pride FC، وكان مفتونًا بألقاب المقاتلين.

لقد كان بحاجة إلى واحدة لنفسه، وعلى الرغم من أنه لم يكن معجبًا كبيرًا بسلسلة ألعاب الفيديو العنيفة التي نالت استحسانا كبيرا، إلا أنه انجذب إلى كراتوس، “إله الحرب”.

وهكذا وُلدت “Deus da Guerra” – عنوان اللعبة مترجم تقريبًا إلى البرتغالية – وأمطر ابن برازيلي لمزارع الفوضى على قسم وزن الذبابة في UFC لسنوات، وفاز في النهاية بالبطولة ودافع عنها وشكل نصف رباعية أسطورية. من المعارك ضد براندون مورينو.

“أطفالي يحبون ذلك أكثر بكثير بسبب اللعبة، لكنني فقط أعرّف نفسي بهذه الشخصية”، أوضح فيغيريدو عبر مترجم لصحيفة The Post هذا الأسبوع فيما يتعلق بكراتوس، الذي تنعكس صورته المذهلة لبشرته البيضاء الشاحبة والأحمر الساطع على عينه ورأسه. يقلد المقاتل بشعر ابيض وخط قرمزي. “أنا أحب فكرة الرسم. تعجبني فكرة أن أبدو مثل كراتوس. أنا أحب مفهوم “إله الحرب” برمته.

بقدر ما قام كراتوس، في الألعاب، بتجميع فصل ثانٍ لا يصدق وهو قتل الآلهة الإسكندنافية في الألقاب الأخيرة بعد قص البانثيون اليوناني في الثلاثية الأصلية، فإن فيغيريدو في طريقه للتغلب على فئة الوزن الثانية.

سيكون فيغيريدو (24-3، 18 نهائيًا) على بعد خطوة واحدة إذا هزم بطل وزن الديك السابق بيتر يان في UFC Fight Night (أشبه بـ “Fight Morning” في الولايات المتحدة) يوم السبت (6 مساءً بالتوقيت الشرقي، ESPN +) في ماكاو، الصين.

بالفعل 3-0 بوزن 135 رطلاً بعد ترك فئة الوزن الخفيف السابقة خلفه ومع فوزه على البطل السابق كودي جاربرانت ومنافس لقب وزن الديك 2024 مارلون فيرا تحت حزامه هذا العام، اسم فيجيريدو موجود بالفعل على شفاه البطل الحالي ميراب دفاليشفيلي .

على الرغم من أن UFC يبدو أنه يتجه نحو مطابقة دفاليشفيلي ضد عمر نورماغوميدوف الذي لم يهزم في الدفاع عن لقبه الأول، إلا أنه لن يكون من المذهل رؤية المنتصر يوم السبت وهو يقفز في طريقه إلى معركة البطولة.

لقد حدد دفاليشفيلي بالفعل فيغيريدو باعتباره خصمًا أكثر جاذبية من نورماغوميدوف، ولا شك أن البرازيلي هو الأكثر إنجازًا في المثمن.

قال دفاليشفيلي في الليلة التي أصبح فيها بطلاً في سبتمبر/أيلول، عندما أطاح بشون أومالي: “إنه رجل أكثر خطورة”. “إنه يثيرني أكثر.”

سيكون هذا بمثابة موسيقى لآذان فيغيريدو، الذي سيبلغ 37 عامًا الشهر المقبل.

لا يصبح أصغر سنًا – ولكن، كما يقول، يهدف إلى القتال أربع مرات في السنة (إذا كان UFC سيلزم بذلك) – يجب على فيغيريدو أولاً اجتياز الاختبار الصعب ضد يان، الذي يتداخل حكمه عند 135 جنيهًا لبعض الوقت مع حكم البرازيلي 125- عهد الجنيه.

يشتهر يان بضرباته، في حين أن فيغيريدو يتمتع بمهارات جيدة ولكن من المرجح في السنوات الأخيرة أن يحصل على اللمسة النهائية عن طريق الضربة القاضية بدلاً من الضربة القاضية.

يقول فيغيريدو، الذي حقق انتصارات بالضربة القاضية تعادل عدد الانتصارات التي حققها بالاستسلام: “لقد تدربت كثيرًا على الملاكمة والكيك بوكسينغ”. “أعلم أنه يتدرب في تايلاند. أنا أعمل كثيرًا على الفوز وأتأكد من أنني مستعد لذلك.

في وقت سابق من الأسبوع، وقف فيغيريدو ويان (17-5، وثمانية مراكز) في مواجهة أمام النافورة، مع مقطع فيديو يصور يان وهو يقول شيئًا لخصمه – ولم يتحدث أي منهما لغة الآخر ولم يظهرا علنًا إجادة اللغة الإنجليزية – الأمر الذي جعل كل رجل يبتسم.

قال يان لـ MMA Fighting، لقد حذر من ليلة صعبة للغاية بالنسبة لوزن الذبابة السابق.

يتذكر فيغيريدو الأمر بشكل مختلف بعض الشيء.

“أعتقد أنه أخبرني أنه يحبني. لقد أخبرته للتو أنني أحبه مرة أخرى،” قال فيغيريدو مازحا. “أنا لا أعرف يا رجل. لا أعرف ماذا قال”.

الشيء الوحيد الذي لم يعد صعبًا هذه الأيام هو خفض الوزن، والذي لم يعد يتطلب إزالة 10 أرطال إضافية من إطاره قبل يوم من القتال.

قال فيغيريدو إنه شعر بأنه “أصغر قليلاً من المنافسة” في أول ظهور له في وزن الديك العام الماضي ضد روب فونت، لكنه تأقلم بشكل أفضل عندما انتصر على جاربرانت في UFC 300.

قال فيجيريدو بعد ثلاثة أيام من القتال: “في معركتي الثانية، كنت أشعر بالفعل بحالة جيدة مع الجسد”. “أشعر بالوحشية الآن. أشعر وكأنني حصلت على الحجم.