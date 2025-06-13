يقترح Dick Vitale Knicks Rehire Tom Thibodeau

يعتقد ديك فيتالي أن نيكس قد ارتكب خطأ.

مع استمرار Knicks في البحث عن أحدث مدرب رئيسي ، قفز Vitale ، 86 عامًا ، إلى المحادثة المحيطة بعملية التوظيف ، ويبدو أنها ليست مسرورة بكيفية قيام الفريق بذلك.

اقترح مذيع ESPN College لكرة السلة منذ فترة طويلة أن أفضل مدرب لـ The Knicks هو الشخص الذي أطلقوه للتو ، واصفا بحثهم بأنه “محرج”.

وكتب فيتالي يوم الخميس: “يصف الإحراج الفوضى في توظيف مدرب من قبل المكتب الأمامي لـ Nyknicks”. “كان لديهم رجل قام بعمل جيد في توم ثيبودو إذا كان بإجراء تغيير يجب أن يرتكب رجل اختيارك.

“التعرض للإهانة مع كل ما سعىوا له هو مثير للشفقة/استئجار توم مرة أخرى!”

حصل فريق Knicks على الكثير من الانتقادات من الشخصيات في وسائل الإعلام الرياضية منذ إطلاق النار على توم ثيبودو في 3 يونيو ، مع إعلان مدرب الدوري الاميركي للمحترفين PJ Carlesimo أن الفريق “أسوأ عدو له” خلال ظهور بودكاست يوم الثلاثاء.

وقال كارليسمو على “راين روسلو بودكاست”: “يعتقد نيكس دائمًا أنهم أكثر ذكاءً من أي شخص آخر ، هذه هي فلسفة نيك”.

“إنهم يعتقدون أنهم مختلفون ونحن أكثر ذكاءً من كل هذه الفرق الأخرى ونحن نعرف ما نفعله ، وأقول إنهم عادة عكس ذلك. إنها في كثير من الأحيان أسوأ عدو لها.”

خلال فترة ولايته التي مدتها خمس سنوات ، قاد ثيبودو ، المدير الفني لفريق نيكس ، الفريق ، الفريق إلى التصفيات أربع مرات ، إلى جانب أول ظهور له في نهائيات المؤتمر الشرقي منذ 25 عامًا.

أخيراً ، كسر ثيبودو صمته على قرار نيكس بإقالته يوم الأربعاء في إعلان تم وضعه في صحيفة نيويورك تايمز.

“إلى أفضل مدينة في العالم مع أفضل المشجعين في العالم: شكرًا لك” ، كتب Thibodeau.

“عندما تم تعييني في عام 2020 ، قلت إن هذا كان وظيفة أحلامي. أنا ممتن لأن الأحلام أصبحت حقيقة واقعة. شكرًا للاعبين لدينا وموظفي التدريب الذين قدموا كل ما لديهم ، وكل من يجعل هذا الامتياز مميزًا. أنا فخور بكل ما أنجزناه معًا ، بما في ذلك أربعة مباريات فاصلة وترشح هذا العام إلى نهائيات المؤتمر الشرقي الأول – لدينا الأول 25 عامًا.

“وإلى الجماهير ، أشكركم على إيمانك بي واحتضانني من اليوم الأول. مشاهدتك تدعم فريقنا ، ورؤية الحديقة تشتعل مع طاقة Knicks التي لا تضاهى ، هي شيء لن أنساه أبدًا.”