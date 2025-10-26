يقدم المراوغون تذكيرًا واضحًا لسبب كونهم المفضلين في بطولة العالم

تورونتو – بعد ركود غير متوقع ولكن قصير لمدة يوم واحد، أعاد فريق دودجرز الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار اكتشاف صيغة الفوز المعتادة: بداية رائعة، والكرة الطويلة، والدفاع الممتاز، والاستخدام المحدود لعدم استخدام الثيران.

أظهر أفضل فريق يمكن شراؤه بأمواله سبب تفضيلهم للتكرار كأبطال بطولة العالم بفوز مرتب 5-1 بعد يوم من التفوق عليهم بشدة وتساءل الناس عن جاهزيتهم أو صدأهم. على أية حال، عاد فريق Dodgers إلى طبيعتهم المعتادة في اللعبة الثانية.

نجم دودجرز المبتدئ يوشينوبو ياماموتو – الذي تعد صفقته البالغة 325 مليون دولار هي الأكبر في تاريخ الترويج (على الأقل حتى توقيع طارق سكوبال) – تم عرضه تمامًا كما كنا نتوقع بعد يوم واحد من معاناة النجم المساعد بليك سنيل في مفاجأة كبيرة. فاز ياماموتو في مبارزة الرماة مع نظيره جايز كيفن غوسمان، الذي انقطع خطه المكون من 17 دودجرز المتقاعد على التوالي من خلال ويل سميث لكسر التعادل على أرضه في الشوط السابع وتصدره خط ياماموتو في إنهاء المباراة المكون من 20 نقطة متتالية.

أكمل ياماموتو بشكل ملحوظ مباراته الثانية على التوالي في تكرار قريب لأدائه في NLCS في ميلووكي، حتى مع نفس المباراة النهائية 5-1. لقد كانت 105 درجة من الإتقان.

المكّي ساهل

