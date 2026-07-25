يقدم برنت هيدريك أداءً “كهربائيًا” لمساعدة يانكيز

فيلادلفيا – كان كام شليتلر وبن رايس أكثر يانكيز قيمة هذا الموسم.

لكن برنت هيدريك قد لا يكون متخلفًا كثيرًا.

على الرغم من أنه لم يكن حادًا تمامًا كما كان عادةً هذا الموسم، فقد جاء المخلص الأيسر في القابض مرة أخرى ليلة الجمعة للهروب من ازدحام القواعد في الشوط الثامن والحفاظ على الفوز 1-0 على فيليز في سيتيزنز بانك بارك.

كل ما يتطلبه الأمر هو اعتزال أحد أكثر الضاربين رعبًا في اللعبة، كايل شواربر، بنتيجة 3-2 مع فوزين وتعادل على القاعدة الثالثة.

قال شليتلر، الذي شارك في الشوط الثامن: “إنه كهربائي”. “لقد أنقذني مرات عديدة هذا الموسم…. لا يحصل في بعض الأحيان على التقدير الذي يستحقه، لكنه كان مذهلاً.”

هيدريك، الذي لم يسمح له بالركض في أفضل 44 مباراة في الدوري الرئيسي من أصل 52 مباراة هذا الموسم، دخل مع العدائين في المركزين الأول والثاني مع خروج واحد. حصل على بعض المساعدة من اللاعب الأيمن Jasson Domínguez واللاعب الأيسر Cody Bellinger في رميات قوية إلى المنزل – Domínguez على أغنية واحدة حملت القواعد وBellinger’s على خط Trea Turner – مما أجبر فيليز على الاحتفاظ بـ JT Realmuto في المركز الثالث.

دخل هيدريك بعد ذلك في العد الكامل ضد شواربر – مع بعض الكتل الرئيسية على الكرات في التراب من الماسك علي سانشيز – قبل رمي كرة سريعة تبلغ سرعتها 95 ميلاً في الساعة في الجزء السفلي من المنطقة مما أدى إلى إنشاء مروحية إلى القاعدة الثانية للثالث.

قال هيدريك: “فقط أرمي أفضل ما لدي وثق به”. “هذا ما تستعد له. أنت تحب أن تكون في تلك المواقف. في أي وقت يُنادى فيه اسمي، سأقدم كل ما لدي.”

لقد كانت لحظة متوترة مع هامش صفر للخطأ، ولكن في هذه العملية، خفض هيدريك ERA الخاص به إلى 1.38، واستمر في كونه هبة من السماء للاعب يحتاج إلى المزيد من الأسلحة الجديرة بالثقة.

قال بون: “أعتقد أنه كان ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين كانوا الأفضل في اللعبة، والذين ليسوا أقربهم بدوام كامل أو أي شيء آخر”.

كان بون، أحد مشجعي فريق 76ers منذ فترة طويلة، من بين أولئك المتحمسين يوم الجمعة بشأن إعلان ليبرون جيمس عن توقيعه في فيلادلفيا.

قال بون مبتسماً: “يبدو أنهم حصلوا على بداية جيدة في هذا المزيج”. “الشرق أصبح مثيراً للاهتمام.”

تنبع قاعدة جماهيرية بون في فريق 76ers من قضاء جزء من طفولته وهو يكبر هنا بينما كان والده، بوب، يلعب لفريق فيليز. لكنه يدير أعماله في نيويورك وتعرف أيضًا على بعض موظفي نيكس خلال فترة ولايته، لذلك من الطبيعي أن يُسأل عما إذا كان يفضل نيكس أو 76ers متجهًا إلى الموسم المقبل.

وقال دبلوماسيا: “إن نيكس هم الأبطال”. “لكنك أحضرت جايلين براون وليبرون، إنهما قطعتان جيدتان جدًا في رأيي.

“سأراقب باهتمام، أنا متأكد من ذلك، هذا الشتاء.”

من المقرر أن يقوم كارلوس رودون (التهاب الكوع الأيسر) بجلسة “ثنائية” يوم السبت – رمي عدد قليل من الملاعب، والجلوس ثم العودة مرة أخرى لما يعادل جولة أخرى – بإجمالي 35 رمية. إذا اجتاز تلك الجلسة دون مشكلة، فيجب عليه التقدم لمواجهة الضاربين بحلول الأسبوع المقبل.

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وقال بون إنه لا يزال “ليس لديه أي فكرة” متى قد يكون رودون جاهزًا للعودة إلى المناوبة، على الرغم من أنه بهذا المعدل سيحتاج بالتأكيد إلى الذهاب في مهمة إعادة تأهيل.

من المقرر أن يواجه كلارك شميدت (جراحة تومي جون) الضاربين للمرة الثانية يوم الأحد، حيث يلقي جولة محاكاة أخرى بينما يعمل على تحقيق عودة محتملة في وقت لاحق من هذا الموسم.

وتقدم لويس جيل (التهاب في الكتف الأيمن) لمواجهة الضاربين في مجمع تطوير اللاعبين بالنادي، بحسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. … تم تنشيط داكس كيلبي، اختيار يانكيز للجولة الأولى في الصيف الماضي، من قائمة المصابين يوم الجمعة لأول مرة هذا الموسم في Single-A تامبا. لعب اللاعب المحتمل، الذي يعاني من إصابة في أوتار الركبة، في مباراة إعادة تأهيل في أواخر مايو، لكنه كان خارج الملاعب مرة أخرى حتى الأسبوع الماضي، عندما لعب ثلاث مباريات إعادة تأهيل دون مشكلة، مما سمح له بالانضمام إلى قائمة تامبا.