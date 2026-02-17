يقدم “توم ويلسون” جانبه من معركة الألعاب الأولمبية – و”الضربة القذرة” التي بدأتها

ميلانو ـ اترك الأمر لتوم ويلسون لتسجيل ما يُعتقد أنها أول ثلاثية لجوردي هاو على المسرح الأولمبي.

سجل لاعب فريق كابيتالز سيئ السمعة الهدف الأول في مباراة كندا ضد فرنسا يوم الاثنين، وساعد في تسجيل زميله كونور مكدافيد 7-0 بعد 20 ثانية من الشوط الثاني، ثم أسقط القفازات مع بيير كرينون ردًا على تحريض الفرنسيين والضربة “القذرة” على ناثان ماكينون.

هل مازلت تتساءل لماذا اختار فريق كندا إحضاره؟

قال ويلسون بعد التدريب يوم الثلاثاء عندما سئل كيف رأى كل شيء يتكشف: “لقد كانت ضربة قذرة نوعًا ما، والأمر مختلف قليلاً في الألعاب الأولمبية، كيف يجب عليك القيام بذلك”. “من الواضح أنني انتهى بي الأمر مع نفس الرجل الذي فعل ذلك. الهوكي هي لعبة عاطفية. إنها لعبة تنافسية. وعندما تجتمع مع رجل كبير، يتعين عليك اتخاذ القرار بسرعة وتنزع القفازات. لقد ألقيت على الجليد، وبعد ذلك، أصبح الأمر مجرد نوع من الشجار.

“أعني أنها قتال أو هروب في تلك المرحلة، أنت مجرد نوع من معرفة ما عليك القيام به. من الواضح أن المباراة كانت خارجة عن السيطرة نوعًا ما، لذلك لم يكن الأمر كبيرًا مع بقاء خمس دقائق على نهاية المباراة حيث من المحتمل أن يتم طردي. أردت فقط التمسك بفريقنا “.

تم إيقاف كرينون للفترة المتبقية من البطولة الأولمبية من قبل الاتحاد الفرنسي لهوكي الجليد، الذي أشار إلى أن تصرفات رجل الدفاع بعد القتال كانت ضد قيمه.

نظرًا لأن القتال يعد سوء سلوك في اللعبة بموجب قواعد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، فقد تم طرد كل من كرينون وويلسون قبل سبع دقائق من نهاية المباراة في فوز كندا النهائي 10-2.

لم يكن هناك انضباط إضافي من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأي من اللاعبين، لكن كرينون – وهو لاعب معروف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي وله سجل حافل – تمت معاقبته من قبل بلاده بسبب “انتهاك واضح للروح الأولمبية”.

أعرب اثنان من زملاء كرينون في الفريق عن خيبة أملهم من القرار.

دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2026

وقال هوجو جاليت: “أعتقد أنه يستحق اللعب”. “بصراحة، من المحبط بعض الشيء أن يقوم اتحادنا بإيقافه. أعتقد أنهم ربما يتخذون هذا القرار بناءً على شيء حدث في الماضي في دوري آخر. بصراحة، أنا أسانده. كنا بحاجة إليه.”

وأضاف أنطوان كيلر: “إنها مزحة من اللجنة الأولمبية الفرنسية”.

كرر ويسون نواياه في الحفاظ على مستواه البدني على الرغم من القواعد الأولمبية الأكثر صرامة.

أثناء الصراع مع كرينون، كان يعلم أنه طالما أنه لم يبالغ في الحماس، فسيكون من السهل عليه الاستمرار في البطولة.

عندما لم يتوقف كرينون عن ملاحقته، قال ويلسون إنه حصل على مستوى الحاجة للدفاع عن نفسه.

وقال ويلسون: “إنها نفس الرياضة”. “أعني أنه من الواضح أن هناك بعض القواعد المختلفة، ولكن في نهاية المطاف، إنها لعبة الهوكي. ستكون منافسة حقيقية. ستكون مباراة بدنية حقًا. يحاول كل فريق ضربنا وملاحقتنا بطريقته الخاصة. لذلك، علينا أن ندعم بعضنا البعض. علينا أن نواصل لعبتنا. أنا لا أركز على تغيير أسلوبي على الإطلاق. أريد أن يكون من الصعب اللعب ضدنا. أريد أن أكون فوق الجليد وأسفله.

“أريد أن أكون بدنيًا. أريد إفساح المجال لزملائي في الفريق، وإذا كان علي أن أدافع عنهم، فمن الواضح أن أدافع عن زملائي في الفريق وبلدنا. لذا، إنها الهوكي. إنها أعظم رياضة لسبب ما. تتصاعد التوترات. هناك الكثير من المشاعر، وكل ما يحدث هناك، يحدث.”

وسيواجه ويلسون وكندا المصنفة الأولى منتخب التشيك في الدور ربع النهائي يوم الأربعاء.