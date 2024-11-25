يقدم جيرود مايو تفسيرًا غريبًا لمشاكل ضربات الجزاء التي يواجهها باتريوتس

يمسح مدرب باتريوتس جيرود مايو يديه نظيفتين بمجرد أن يخطو لاعبوه بين الخطوط.

في تعليقات غريبة للصحفيين بعد خسارة الطريق 34-15 أمام الدلافين، قال مايو إن مشاكل ضربات الجزاء للفريق ليست نتاجًا لسوء التدريب.

حصلت نيو إنجلاند على 10 ركلات جزاء تم قبولها ضد فريق Dolphins، وهو ثاني أكبر عدد من ضربات الجزاء من أي فريق في الأسبوع 12.

وقال مايو للصحفيين بعد المباراة: “بمجرد أن يتجاوز هؤلاء الرجال الخطوط البيضاء، لا يوجد شيء يمكنني القيام به من أجلهم. “لا يوجد شيء يمكن لأي مدرب أن يفعله لهم بمجرد تجاوز الخط الأبيض. إنها وظيفتي أن أواصل ليس فقط إعدادهم، بل مدربينا للخروج إلى هنا ولعب كرة قدم أفضل.

لاحظت مايو لاحقًا أن قضايا العقوبة “تبدأ معي”.

تم استدعاء باتريوتس لـ 98 ركلة جزاء في الموسم، وهو خامس أكبر عدد في اتحاد كرة القدم الأميركي، في حين يتصدر بالتيمور رافينز اتحاد كرة القدم الأميركي بـ 110 أعلام.

بدا نيو إنجلاند غير قادر على المنافسة ضد الدلافين خلال ثلاثة أرباع يوم الأحد، متخلفًا بنتيجة 31-0 قبل أن تجعل بعض النتائج في وقت القمامة النتيجة النهائية أقل قبحًا قليلاً.

مايو هو في عامه الأول كمدرب بعد أن تولى تدريب بيل بيليشيك، الفائز ببطولة باتريوتس سوبر بول ست مرات.

واجه خليفة المدرب الأسطوري صعوبة في إدارة وسائل الإعلام في عامه الأول، وبدا مرارًا وتكرارًا غير متأكد عند مناقشة دريك ماي ضد جاكوبي بريسيت خلال مسابقة قورتربك قبل الموسم ومشاهدة النجم الدفاعي ماثيو جودون وهو يلقي بنوبات في معسكر التدريب قبل أن يتم تداوله .

كانت النقطة المضيئة الوحيدة لـ Mayo خلال هذا الموسم المروع هي Maye، التي يبدو أنها نجمة في طور التكوين كلاعب وسط مبتدئ يبلغ من العمر 22 عامًا.

يستضيف الوطنيون (3-9) المهور في الأسبوع 13.