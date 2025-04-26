يقدم روجر جودل تطورًا لتعويض مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي لفترة طويلة جدًا

ليس في كثير من الأحيان أن أي شيء يقوله روجر جودل إنه قوبل بالتزايد.

تحدث يوم الجمعة على “The Pat McAfee Show” ، ومع ذلك ، ربما وجد Goodell استثناءً.

قال جودل: “لقد بدأت أفكر الليلة الماضية في تقصير (المسودة)”. “… أنا أصنعها ، الجولة الأولى لمدة سبع دقائق ، ولكن يمكنك الحصول على دقيقتين إضافيين إذا كنت في حاجة إليها. يمكنك الاتصال به ولكن بعد ذلك لا تحصل عليه مرة أخرى بقية المسودة.”

بالنظر إلى كيفية استمرار الجولة الأولى على وجه الخصوص لساعات ، من الصعب تصديق أن هذا لن يكون شائعًا عالميًا بين المعجبين.

ركضت الجولة الأولى يوم الخميس ما يقرب من أربع ساعات ، من الساعة 8 مساءً إلى 11:43 ، عندما اختار الزعماء الـ 32.

هناك بعض سابقة لاتحاد كرة القدم الأميركي لتغيير تنسيق المسودة.

في عام 2007 ، تم اختصار الموقت من 15 دقيقة في الجولة الأولى إلى 10 ، وبعد ثلاث سنوات بعد ذلك ، كان هناك يوم إضافي ، مع انتقال المسودة من علاقة نهاية الأسبوع إلى الخميس واليوم.

قد تعترض الفرق على التغيير ، حيث سيمنحهم وقتًا أقل للنظر في الاختيار أو التداول.

الحجة المضادة الواضحة ، مع ذلك ، هي أن الكثير من الصفقات تحدث عندما يتم تقصير الساعة في جولات لاحقة. من المحتمل أن يكون الوقت الذي يقترح فيه جودل أن يتم إزالته غير ضروري بالنظر إلى ذلك.

إن إسقاط ثلاث دقائق لكل اختيار في الجولة الأولى سيساوي 96 دقيقة في إجمالي. لذا فإن الجولة الأولى لهذا العام ، على سبيل المثال ، كانت ستنتهي في الساعة 10:07 ، وهو وقت أكثر قبولا للمشاهدين ، وخاصة على الساحل الشرقي وعلى مدار أسبوع للتمهيد.

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بالطبع ، قد يعادل ذلك أيضًا إيرادات الإعلانات ، لذلك قد لا يصطف ESPN وراء الفكرة.

بالنسبة للجماهير ، رغم ذلك ، قد يتخيل المرء أن هذا سيكون أحد أكثر الأفكار شعبية التي طرحها Goodell على الإطلاق ، إذا كان بإمكانه إحضارها من McAfee إلى المنصة العام المقبل في بيتسبيرغ.