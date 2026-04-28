يقدم كايل تاكر أكبر لحظة له في دودجرز حتى الآن في الفوز على مارلينز

كان يوم الاثنين بمثابة ليلة لا تنسى في ملعب دودجر.

بعد ذلك، قدم فريق دودجرز نهاية لا تُنسى في الجزء السفلي من المركز التاسع.

بعد جولتين إلى ميامي مارلينز، قام الفريق بتنظيم مسيرة من ثلاثة أشواط على ظهر الخفافيش عالية الجودة، وتأرجح كبير من شوهي أوهتاني وضربة قوية من كايل تاكر، الذي اصطف في جولتين فرديتين للمركز ليرفع فريق دودجرز للفوز 5-4.

قال فريدي فريمان، لاعب القاعدة الأول: “نحن نعلم فقط أننا لن نخرج منها أبدًا كجريمة”. “يمكننا دائمًا إلقاء نظرة على لعبة البيسبول، والمشي في العمل، والعمل في المضارب، وقد نجح الأمر الليلة.”

إن كون تاكر هو من أنتج الأرجوحة الحائزة على اللعبة جعلها لا تُنسى.

مع دخول يوم الاثنين، كان تاكر يضرب 0.238 فقط. لقد كان على بعد أقل من أسبوع من الهبوط من المركز الثاني إلى الرابع في تشكيلة الفريق المرصعة بالنجوم. وكان 0 مقابل 4 سابقًا في تلك الليلة.

قال المدير الفني ديف روبرتس: “كان بحاجة إلى الفوز”. “لقد كان يطحن ويحاول تحقيق بعض النجاح وبعض الحظ الجيد.”

ولكن بحلول الوقت الذي جاء فيه، أتاح فريق دودجرز الفرصة، حيث قاموا ببناء مسيرة ضد مارلينز الأقرب بيت فيربانكس.

لقد بدأ الأمر بمسيرات تمهيدية من Andy Pages و Dalton Rushing. تم إشعالها أيضًا من خلال ثنائية القاعدة الأرضية التي سجلت الأهداف من Ohtani ، الذي قفز مرة واحدة فوق الجدار القصير في الزاوية اليمنى. بعد ذلك، تلقى فريمان تمريرة مجانية متعمدة بينما غادر فيربانكس المباراة بسبب الإصابة. وهكذا، يعود الأمر كله إلى تاكر، الذي يمثل الفرصة الأخيرة لفريق دودجرز.

قال تاكر: “كان لدى الرجال مضارب مذهلة هناك في النهاية”. “مجرد الحصول على الفرصة هو أمر ضخم.”

بعد رميتين، حرص على الاستفادة من هذه الفرصة، وحقق نجاحًا كبيرًا في المباراة مما دفع زملائه إلى حشده حول القاعدة الأولى.

وقال روبرتس: “أعتقد أن لحظة كهذه، حتى بالنسبة للاعب كان موجودًا منذ فترة طويلة، يمكن أن تلهم نوعًا ما المزيد من الثقة به، وهو أمر جيد”. “أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى لما سيفعله هذا العام، وأعتقد أن المؤشر يشير إلى الأعلى.”

مع دخول الجولة التاسعة، بدا أن أي محاولة للعودة غير محتملة.

لم يسجل فريق دودجرز (20-9) أي أهداف منذ أغنية تيوسكار هيرنانديز المنفردة ذات الشوطتين في البداية. لقد أهدروا هذا التقدم على هوميروس ليام هيكس ثلاثي الأشواط ضد يوشينوبو ياماموتو في الشوط الخامس. لقد تركوا القواعد محملة في السابعة. لقد ذهبوا 1 مقابل 6 مع المتسابقين في مركز التهديف، وانزلقوا مرة أخرى إلى المستوى البطيء الذي لاحقهم معظم الأسبوع الماضي.

للأسف، استعادوا عافيتهم سريعًا، متوجين بأحد انتصاراتهم الأكثر توقيعًا في وقت مبكر من هذا الموسم بلحظة توقيع أولى من توقيع نجمهم.

قال فريمان مبتسماً: “يحظى كايل بهذه اللحظة الكبيرة بالنسبة له ولنا”. “آمل أن يتمكن من التحرر ويصبح الملك توك.”

ماذا يعني

مرة أخرى، فريق دودجرز لن يخرج من اللعبة أبدًا.

بين الشوطين الثاني والسادس، حشد الفريق ضربة واحدة فقط. في ذلك الوقت، تعثر ياماموتو في نزهة من خمس أشواط وأربعة أشواط (ثلاثة ربح) بينما كان يفتقر إلى مهاراته أو قيادته النموذجية.

ومع ذلك، فإن تشكيلة النجوم الخاصة بهم تعني أنه طالما أنهم على مسافة قريبة، فهم دائمًا قادرون على العودة.

هذا ما حدث في الجولة التاسعة، حيث أعطت التمريرات الرئيسية والتأرجحات الكبيرة للفريق فوزه الثاني هذا العام.

من هو المثير

هيرنانديز غير معروف بالرسم. لكن تحسين انضباط اللوحة ساعده ليس فقط في الحصول على سلسلة من القواعد المجانية مؤخرًا، ولكن أيضًا على الخروج مما كان عبارة عن ركود دام أسبوعين.

بدأ هيرنانديز ليلته يوم الاثنين بضربة رئيسية، حيث كان يقود سيارته في أول جولتين من اللعبة بأغنيته المنفردة في الملعب المعاكس في الشوط الأول. بعد ذلك مشى مرتين، وهي المرة الثانية فقط التي يفعل فيها ذلك هذا الموسم.

بعد 14 مباراة من 7 إلى 24 أبريل حيث ضرب 0.154، أصبح هيرنانديز الآن 3 مقابل 8 في الأيام الثلاثة الأخيرة بأربع جولات وأربعة RBIs، مما رفع متوسط ​​موسمه إلى 0.245.

من ليس كذلك

على أقل تقدير، عاد سميث إلى التشكيلة يوم الاثنين بعد أن غاب عن مباراتين بسبب ضيق في الظهر.

ومع ذلك ، فقد واصل الركود الأخير ليس فقط من خلال عدم إصابته في خمس ضربات في الخفافيش ، ولكن ترك القواعد محملة مرتين في السابعة (عندما كسر مضربه في نهاية الشوط) والتاسعة (عندما ضرب في الخفافيش قبل خروج تاكر).

ترك ذلك سميث في شبق 1 مقابل 18 في آخر خمس مباريات له، مع هوميروس من ثلاث جولات يوم الجمعة الماضي يمثل إرجاءه الوحيد. انخفض معدل ضرباته إلى .250 وانخفض معدل OPS الخاص به إلى .688. من بين اللاعبين الأساسيين في النادي، فقط تاكر لديه علامة أقل في تلك الفئة الأخيرة.

التالي

سيأخذ أوهتاني (2-0، 0.38 عصرًا) التلة يوم الثلاثاء مقابل جانسون جانك، صاحب اليد اليمنى لمارلينز (1-2، 3.67 عصرًا). ومع ذلك، قال روبرتس إن أوهتاني لن يلعب إلا في اللعبة، ولن يعمل أيضًا كضارب معين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن Ohtani يحصل على راحة لمدة خمسة أيام فقط لأول مرة هذا العام، وجزئيًا لأن خاتمة السلسلة يوم الأربعاء في اليوم التالي هي بداية بعد الظهر. إنها المرة الثانية في آخر ثلاث مشاركات له التي لن يضربها أيضًا.