أظهر لاعب سابق في فريق الأشبال يوم السبت في ملعب ريجلي فيلد أنه لا يزال لديه خدعة في جعبته.

كيري وود – الذي انطلق لأول مرة إلى مسرح MLB عندما ضرب 20 لاعبًا من فريق أستروس في ملعب ريجلي فيلد باعتباره لاعبًا مبتدئًا في فريق الأشبال في 6 مايو 1998 – أعطى جمهور مسقط رأسه لحظة أخرى لا تُنسى على التل.

مناسبًا لفريق Savannah Bananas في لعبتهم في ملعب Wrigley Field، ألقى وود البالغ من العمر 49 عامًا رمية خادعة على مر العصور.

مع تحميل القواعد واثنين من الأطراف في الشوط السادس، جاء وود جاهزًا ورفع ساقه وخاض ما بدا أنه حركة رمي عادية.

لكن في تطور مفاجئ، لم تخرج كرة البيسبول من يده اليمنى في تلك اللحظة. لقد كانت في طريقها بالفعل بعد أن قلبها وود بتكتم خلف ظهره نحو اللوحة بخدعة يد خبيرة.

طفت نغمة الخدعة ذات المظهر السلس فوق اللوحة لتوجيه الضربة بينما ظل الضارب المذهول متجمدًا لما تبين أنه ضربة في المنتصف مباشرةً.

على الرغم من أن وود لم يلبي الضجيج والتوقعات المبكرة تمامًا بعد موسمه الأول المثير للإعجاب في الدوري الكبير والذي فاز فيه بجائزة أفضل لاعب جديد في العام، إلا أنه لا يزال يتمتع بمسيرة مهنية جيدة لمدة 14 عامًا من 1998 إلى 2012، في المقام الأول مع الأشبال.

كان صاحب اليد اليمنى الذي رمي اللهب لمرة واحدة أيضًا فترات قصيرة مع كليفلاند ويانكيز.

لقد سجل الرقم القياسي 86-75 في مسيرته مع 3.67 عصرًا و 1582 ضربة.

الفائز السابق في بطولة الأشبال العالمية ديفيد روس – الذي لعب 15 موسمًا من مواسم MLB، بما في ذلك موسمان مع الأشبال – كان أيضًا مناسبًا للموز ليلة السبت.

فاز روس، وهو صائد، بحلقتين من بطولة العالم، واحدة في عام 2013 مع فريق Red Sox ليتماشى مع لقب الأشبال في عام 2016 والذي أنهى جفافًا دام 108 سنوات لامتياز woebegone لمرة واحدة.