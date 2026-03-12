يقدم لوس أنجلوس رامز ماكدوفي وواتسون في المؤتمر الصحفي

عندما يتعلق الأمر بالانتقالات السلسة، فلن يكون الأمر أكثر سلاسة من ظهير رامز الجديد ترينت ماكدوفي وجايلين واتسون.

الكيمياء بين اثنين من زملائه في الفريق؟

نعم، كان الثنائي الديناميكي جزءًا من نفس فئة تشيفز في عام 2022 ولعبا دور البطولة معًا في الجزء الخلفي من دفاع كانساس سيتي في المواسم الأربعة الماضية، مما ساعد باتريك ماهومز ورفاقه على الفوز بلقبين سوبر بول.

لقد اجتمعوا معًا في 424 تدخلًا وستة اعتراضات و 58 تمريرة متقطعة و 9.5 كيسًا أثناء القيام بدوريات ثانوية للزعماء.

يفحص.

الانتقال من الغرب الأوسط إلى كاليفورنيا؟

نشأ ماكدوفي في جنوب كاليفورنيا، ولعب كرة القدم في المدرسة الثانوية في كل من مدرسة Servite الثانوية في أنهايم وسانت جون بوسكو في بيل فلاور، قبل أن يلعب بشكل جماعي في جامعة واشنطن.

ولا تزال عائلته بأكملها تعيش في المنطقة.

أمضى واتسون عامين في كلية فينتورا، بالقرب من منشأة رامز وودلاند هيلز، قبل أن ينتقل إلى ولاية واشنطن ثم إلى اتحاد كرة القدم الأميركي.

أشجار النخيل ونسيم المحيط الهادئ وحتى حركة المرور تجري في عروقها.

يفحص.

الضغوط التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير مع فريق لديه تطلعات Super Bowl؟

تذكر أن الظهيرين الركنيين أمضيا للتو أربع سنوات مع الزعماء، حيث يكون هناك Super Bowl تقريبًا أو يفشل في كل موسم. لقد ذهبوا إلى ثلاثة منهم في المواسم الثلاثة الأولى من دوري كرة القدم الأمريكية، وفازوا باثنين.

لا يحتاج أحد إلى شرح الضغوط أو التوقعات أو العقلية المطلوبة للعب أو حتى التفوق في أكبر المراحل في كرة القدم.

لقد عاشوا كل ذلك بالفعل ويرحبون بفرصة القيام بالمزيد.

تحقق، تحقق، وكش ملك.

ليس من المفاجئ إذن أن يبدو كلا اللاعبين مرتاحين للغاية يوم الخميس عندما طرحهما فريق رامز في المؤتمرات الصحفية التمهيدية.

من ملابسهم إلى سلوكهم إلى الطريقة التي تحدثوا بها بثقة عن المساعدة في دفع الكباش إلى خط النهاية في Super Bowl، يتلاءم ماكدوفي وواتسون تمامًا مع صباح مشرق وجميل وبارد بشكل لا لبس فيه في شهر مارس في جنوب كاليفورنيا.

“إنه شيء جميل”، قال ماكدوفي، مبتسماً ابتسامة امتدت على طول الطريق من الوادي إلى شاطئ مانهاتن.

كان لديه مائة مليون سبب ليبتسم على نطاق واسع، وليس فقط لأنه عاد إلى موطنه في كاليفورنيا، وهو الآن اللاعب الأعلى أجرًا في اتحاد كرة القدم الأميركي بمبلغ 124 مليون دولار على مدى أربع سنوات، محاطًا بالعائلة والأصدقاء وينضم إلى امتياز يضع مشاهده السنوية في كل جزء مرتفعًا كما فعل فريقه السابق.

إنه أيضًا يسير عبر باب رامز بخطى ثابتة مع واتسون.

ما مدى رغبته في تحقيق ذلك؟

حسنًا، على الفور تقريبًا بعد أن قفز رامز إلى مقدمة الصف للتداول لصالح McDuffie، ووافق على إرسال اختيارين من الجولة الأولى وأربعة اختيارات إجمالية إلى مدينة كانساس سيتي من أجله، كان McDuffie يضرب Watson، الوكيل الحر المعلق، على أمل إعادته إلى الساحل الغربي أيضًا.

يتذكر ماكدوفي أنه قال لواتسون: “كن متفتح الذهن”.

وبطبيعة الحال، كان واتسون منفتحًا على هذه الفكرة. لقد وقع في حب كاليفورنيا خلال الفترة التي قضاها في فينتورا، وكان يبحث عن فرصة لمواصلة اللعب من أجل الفائز، وكان التعاون مع ماكدوفي أمرًا بديهيًا.

قال واتسون: “لا يقتصر الأمر على أي زميل في الفريق فحسب”. “إنه أحد أقرب زملائي في الفريق.”

كان آل رامز منفتحين أيضًا، وهو ما كان المفتاح لتجمع كل هذا معًا. لدرجة أنه حتى بعد منح ماكدوفي عقدًا قياسيًا، وافقوا على منح واتسون صفقة مدتها 3 سنوات بقيمة 51 مليون دولار لإحضاره إلى لوس أنجلوس أيضًا.

في حاجة إلى تجديد الغرفة الخلفية الخاصة بهم بعد أن أصبحت عبئًا طوال الموسم الماضي، كان فريق رامز جيدًا تمامًا في استخدام قوتهم المالية لمضاعفة قوتهم الثانوية. من المفيد أن تكون عملية المسودة والتطوير الخاصة بهم قد قامت ببناء قائمة شابة موهوبة بحيث لا يكون لديهم سوى عدد قليل من الاحتياجات الملحة.

عندما تتمكن من تكبير منطقة واحدة أو منطقتين محددتين، بدلاً من مناطق متعددة، يمكنك أن تكون عدوانيًا فيما يتعلق بالأموال التي تستخدمها لمعالجتها.

وتوضح التحركات لإحضار ماكدوفي وواتسون ذلك. لقد حولوا نقطة الضعف إلى قوة، ليس فقط لهذا الموسم ولكن للمستقبل المنظور.

ولهذا السبب كان شون ماكفاي المتحمس دائمًا أكثر حماسًا من المعتاد عندما اتصل بكلا اللاعبين للترحيب بهما في العائلة.

يتذكر واتسون أن ماكفاي قال له خلال محادثتهما الأولى: “آمل أن تكون متحمسًا”.

“أنا كذلك”، وعده واتسون.

“حسنًا، أنت لست متحمسًا مثلي!” صرخ ماكفاي مرة أخرى.

قال واتسون مبتسماً: “إنه مليء بالطاقة”.

وكذلك الأمر بالنسبة لظهيري رامز الجديدين.

إنه أحد الأسباب العديدة التي تجعل انتقالهم إلى فريقهم الجديد يبدو سلسًا بالفعل.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية