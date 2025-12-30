يقدم محمد دياوارا لحظات رائعة في فرصة نيكس الضخمة

نيو أورليانز – لقد حان دور محمد دياوارا لقضاء ليلة كبيرة.

بدأ لاعب نيكس الصاعد في الهجوم خلال الفوز يوم الاثنين على البيليكانز، حيث كان بمثابة بديل للمصاب جوش هارت. ووصل دياوارا إلى مركز سموثي كينج متألقًا، حيث خسر 13 نقطة في الربع الأول – بما في ذلك 3 مقابل 3 من خارج القوس – وانتهى بتسجيل 18 نقطة وهو أعلى مستوى في مسيرته.

لقد كانت هذه خطوة لافتة للنظر من لاعب كان أعلى مستوى له في مسيرته السابقة هو خمس نقاط، حيث أوضح المدرب مايك براون سبب تفاؤله بإمكانيات دياوارا.

“في الصيف بدأت ترى إحساسه. قال براون عن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا: “إن إحساسه باللعبة أمر غريب بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 6 أقدام – 8 أو 6-9 ومدى صغر سنه”. “وبعد ذلك، كل ما تحاول التحدث عنه أو تعليمه، يحاول مراقبته والقيام به. إنه يعمل بجد للغاية. إنه طويل القامة. إنه مدافع جيد جدًا. يتحسن.

“فقط الكثير من الأشياء الصغيرة التي تشاهدها وتقول: يا إلهي، واو.” وكل هذه الأشياء عندما تضيفها إلى فرصة محتملة، فإنها تمنحك المزيد من الثقة كطاقم تدريبي لإلقائه هناك والقول، حسنًا، دعونا نرى ما سيحدث.

انضم دياوارا إلى الشابين تايلر كوليك وكيفن ماكولار جونيور بأدائه المثير.

جلس ميتشل روبنسون يوم الاثنين لإدارة الأحمال. لقد غاب عن 10 من 32 مباراة هذا الموسم لهذا السبب.

قال براون: “الأمر كله يتعلق بإدارة الأحمال”. “إذا نظرت إلى جدول أعمالنا (لقد كان مزدحمًا)، كنت أشتكي منه ربما أكثر من اللازم. نحن نحاول فقط أن نكون أذكياء في التعامل معه.”

استبدال روبنسون يوم الاثنين في التناوب، أرييل هوكبورتي، لم يلعب في الشوط الثاني بسبب تمزق في الفم. دفعت تري جيميسون (أربع دقائق) إلى اللعب.

تعمق براون أكثر من المعتاد في مقاعد البدلاء يوم الاثنين، حيث لعب 12 لاعبًا في الشوط الأول، بما في ذلك إعادة إدخال غيرشون يابوسيلي (تسع نقاط، اثنتين من متابعات، 16 دقيقة) في الدوران. لقد واصل هذا اتجاه براون في نشر الفرص، والذي أشاد به ميكال بريدجز يوم الاثنين باعتباره تكتيكًا لتعزيز الروح المعنوية والمشاركة من مقاعد البدلاء.

“نعم، بالتأكيد. قال بريدجز: “مع العلم أن العمل الذي تضعه قد يُطلق عليه اسمك”. “وأيضًا مثل ذلك يبني المزيد كفريق. والشيء هو أننا نحب بعضنا البعض ونتنافس في نفس الوقت. لكنك تعلم أنك تريد أن تكون هناك في بعض الأحيان.

“الطاقة، والهتاف، ستكون هناك أفكار تقول: “اللعنة، أتمنى لو كنت هناك”. والذي، كما تعلم، يمكن أن يعيق طاقتك. فقط قليلا. أنا لا أقول أنه سيكون جذريا. لكن معرفة أنك تلعب، يمنحك الآن المزيد من الطاقة لأنك تشعر وكأنك تساهم في أي شيء، مع العلم أنه قد يتم استدعاؤك. لذلك فهي مجرد طاقة مختلفة على مقاعد البدلاء. خاصة إذا قمنا بالركض. إذا كان لدينا تسعة لاعبين يلعبون، و10 لاعبين يلعبون، فسيكون الجميع متحمسين جدًا لأنهم لعبوا ثلاث دقائق، ولعبوا أربع دقائق”.

احتل جالين برونسون المركز الثالث في المؤتمر الشرقي في أول عودة لتصويت المعجبين.

كان حارس النقطة خلف جيانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي وتيريس ماكسي لاعب فيلادلفيا فقط.

كما وصل كارل أنتوني تاونز (7)، أو جي أنونوبي (13)، بريدجز (15) وهارت (16) إلى المراكز العشرين الأولى.

ويستمر تصويت المشجعين، الذي يمثل 50 بالمئة من تصويت اللاعبين الأساسيين، حتى 14 يناير. ويمثل كل من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين الحاليين ولجنة وسائل الإعلام 25 بالمئة.

هذا العام، يتم التصويت على اللاعبين الأساسيين بغض النظر عن مركزهم – خمسة لاعبين فقط من كل مؤتمر سيتم تقسيمهم بعد ذلك إلى فريقين من فئة كل النجوم من اللاعبين الأمريكيين، وفريق واحد يضم لاعبين دوليين.

في العام الماضي، احتل برونسون المركز السادس في إجمالي الأصوات للاعبي المؤتمر الشرقي خلف لاميلو بول ودونوفان ميتشل وأنتيتوكومبو وجايسون تاتوم وتاونز.