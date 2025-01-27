يقطع ميتس وعدًا لكلاي هولمز حيث يقوم بتغيير دوره بقيمة 38 مليون دولار

يدخل كلاي هولمز إلى منطقة غير مألوفة هذا الربيع، حيث يستبدل تامبا بميناء سانت لوسي والحياة المريحة بدور أولي.

لذلك وصل أحد الأعضاء الأكثر إثارة للاهتمام في دورة ميتس إلى مجمع التدريب الربيعي الخاص بهم منذ أكثر من أسبوع – مع عدم مطالبة الرماة والصيادين بالإبلاغ حتى 12 فبراير – للحصول على السبق في تراكمه.

لقد تم تشجيع فريق يانكيز السابق، الذي وقع مع ميتس على عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 38 مليون دولار الشهر الماضي، من خلال كيفية الانتقال إلى أن يصبح لاعبًا أساسيًا حتى الآن.

قال هولمز يوم السبت في مهرجان مشجعي ميتس في سيتي فيلد: “ليس الأمر كما لو أنني مضطر بالضرورة إلى تغيير هويتي كرامي”. “يبدو الأمر كما لو أنك تفعل هذه الأشياء، وهناك اعتقاد كبير بأن الكثير من الخير يمكن أن يأتي من كونك راميًا أساسيًا.”

يعتمد فريق ميتس على هذا الأمر حيث أن هولمز جزء من دورة بها الكثير من الاتجاه الصعودي – دون وجود آس حقيقي – ولكن هناك قدر لا بأس به من المخاطرة أيضًا.

لقد قاموا بإعادة التعاقد مع Sean Manaea، بعد أن أنهى عامًا مهنيًا، لترسيخ المجموعة ويأملون في عودة النجم المحتمل Kodai Senga بصحة جيدة بعد تعرضه للإصابات في عام 2024.

جنبا إلى جنب مع هولمز، وقع فريق ميتس مع فرانكي مونتاس – وهو لاعب يانكي سابق آخر كان فعالا عندما لم يكن يعاني من الإصابات – مع ديفيد بيترسون، وجريفين كانينج، ومن المتوقع أيضًا أن يكون بول بلاكبيرن وتايلور ميجيل في المزيج.

وقال كارلوس ميندوزا، المدير الفني للفريق، يوم السبت: “نحن لا نحب قمة التناوب فحسب، بل نحب عمقنا”.

يعد هولمز، الذي بدأ أربع مباريات فقط في البطولات الكبرى (جميعها مبتدئًا في عام 2018 مع فريق Pirates)، أحد الأذرع التي يمكن أن تساعد في الارتقاء بالمجموعة.

وقبل أن يرمي الكرة مرتديًا زي ميتس، تلقى إيماءة تطمين من ميندوزا، الذي أشار إلى أن هولمز سوف يستمر في التناوب خلال الأوقات الجيدة والسيئة طالما أنه يصمد جيدًا بدنيًا.

قال هولمز: “أعلم أنه في كلتا الحالتين، يجب أن أكون أفضل ما لدي كرامي”. “هذا ما يجب أن أركز عليه. إذا فعلت ذلك، فسأكون لاعبًا أساسيًا جيدًا.”

ولكي يحدث ذلك، أمضى هولمز فترة عطلته في إضافة المزيد إلى ترسانته.

بينما كان في الغالب لاعبًا منزلقًا مع فريق يانكيز – وحقق نتائج قوية في الغالب، على الرغم من أنه فقد وظيفته باعتباره الأقرب إلى لوك ويفر في أواخر موسم 2024 – ضرب الضاربون المنافسون ثقالة الخبز والزبدة الخاصة بهولمز (.317). أفضل مما كانوا عليه في الموسم الماضي.

لقد ألقى الملعب بنسبة 56.3 بالمائة من الوقت، بل وفي كثير من الأحيان (63.2 بالمائة) ضد الضاربين الذين يستخدمون اليد اليسرى، والذين ضربوا 0.346 منها.

ولهذا السبب، عرف هولمز أنه ربما سيضطر إلى توسيع ترسانته حتى لو ظل مخففًا.

لقد أجرى تغييرًا في ساحة اللعب العام الماضي وأضاف كرة سريعة بأربعة درزات في الوقت المناسب للتصفيات، مع نتائج مشجعة في عينة صغيرة الحجم.

لقد أمضى الآن فترة الإجازة في تحسين الملاعب وأعجب بما رآه حتى الآن.

قال هولمز: “إن مقاييس (التغيير) ربما تكون أفضل من مقاييس الغطس الخاصة بي في الوقت الحالي، لذلك أحتاج فقط إلى رؤية الضاربين يتأرجحون فيها حقًا”. “أضف ذلك إلى اليد اليسرى، أعتقد أنها ستجعل اللعب بأربعة درزات أكثر.”