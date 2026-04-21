يقف مايك براون إلى جانب قرار نيكس الفرعي المعتاد، لكنه قد يضطر إلى إعادة التفكير فيه

ربما حان الوقت لكي يعيد مايك براون التفكير في استراتيجية واحدة.

إنها طريقة استخدمها طوال العام، لكنها أضرت بنيكس في كلتا المباراتين من السلسلة.

يفضل براون جلوس كل من جالين برونسون وكارل أنتوني تاونز في بداية الربعين الثاني والرابع بدلاً من إرباكهما والحصول على واحد في الملعب. التشكيلة التي يستخدمها بدلا من ذلك – مع مايلز ماكبرايد، لاندري شاميت، جوردان كلاركسون وميتشل روبنسون على الأرض – عانت في خسارة نيكس 107-106 في المباراة الثانية أمام هوكس ليلة الاثنين في ماديسون سكوير غاردن.

قال براون: “لقد لعبنا بهذه التشكيلة قليلاً في نهاية الموسم”. “كانت تلك التشكيلة جيدة جدًا. لم نكن جيدين الليلة وقمنا بتحويل الكرة عدة مرات خلال تلك الفترة. لكن أتيحت لنا فرص حيث كان لاعبونا الأساسيون، وكنا متقدمين بثماني إلى 10 (نقاط) وأغلق أتلانتا الكرة. لذلك لن أقول فقط أن تلك التشكيلة المحددة هي التي تسببت في ذلك.”

بعد أن تقدم نيكس بفارق تسع نقاط في الربع الثاني، افتتح هوكس الربع الثاني بنتيجة 13-3 – مع بقاء برونسون وتاونز على مقاعد البدلاء – ليتقدموا. كان مقعد نيكس – وخاصة شاميت – غير فعال. لدرجة أن براون استبدل خوسيه ألفارادو – الذي بدا أنه خارج دورة التصفيات – في المباراة لصالح شاميت. استعاد لاعبو نيكس الفارق بفارق سبع نقاط قبل نهاية الشوط الأول.

في الربع الرابع، كان ألفارادو على الأرض – بدلاً من شاميت – جنبًا إلى جنب مع ماكبرايد وكلاركسون لبدء الربع. بدأوا الربع متقدمين 12. وبحلول الوقت الذي عاد فيه برونسون وتاونز مع بقاء 7:56 في المباراة، كانا يتقدمان بتسعة.

ثم، مع سقوط المبتدئين على الأرض، جاء الانهيار.

قال تاونز عن الجلوس في نفس الوقت مع برونسون: “نحن نثق في أن أي فرد من رجالنا في غرفة تبديل الملابس هذه سيشارك في تلك المباراة في أي وقت”. “ما أعرفه هو أن الوقت الذي كنا فيه خارج الملعب لم يكن الوقت الذي خسرنا فيه.”

تم تعيين مسودة الاختيار.

سيكون لدى نيكس الاختيار رقم 24 في مسودة هذا العام. تم كسر علاقات ستة فرق ذات سجلات متطابقة عن طريق السحب العشوائي الذي أجراه الدوري الاميركي للمحترفين يوم الاثنين.

وفاز نيكس (53-29) بالشوط الفاصل على ليكرز.

احتل OG Anunoby المركز العاشر في تصويت أفضل لاعب دفاعي لهذا العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن يفوز بالجائزة. لكن هذه النهاية من شأنها أن تمنحه فرصة جيدة في الانضمام إلى أحد الفرق الدفاعية الشاملة، وهو شرف آخر يضمنه لنفسه.